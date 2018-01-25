Раз уж с презумпцией невиновности у нас, как следует из моего предыдущего материала, таки временно покончено, потому как иначе у нас никого посадить не в состоянии, выражу личное удивление, почему даже при таких обстоятельствах находятся до сих пор на свободе Гонтарева и Данилюк.

Скачки курса при "лучшем банкире в мире" 12->36->22 без малейших экономических предпосылок для такой искусственно подогретой на пустом месте паники (как удачно приумножили свои капиталы те, кто знали ЗАРАНЕЕ!);

преступление против малого и среднего бизнеса в виде безосновательной блокировки налоговых накладных при полном отсутствии порученных Минфину обобщающих налоговых разъяснений;

псевдоповышение минзарплаты, реально обернувшееся массовыми переводами на неполный день/неделю, а то и увольнениями, которое фактически привело лишь к резкому всплеску ЕСВ независимо от наличия дохода, что экономически убило тысячи предпринимателей;

обезглавливание налоговой на весьма длительный период, при котором невозможна никакая стратегия, а возможен лишь ручной режим управления, нагло названный электронным;

липовые бюджеты, подготавливаемые с опозданием на полгода при совершенно формальных "своевременных", что лишает возможности действовать стратегически уже всю страну, при этом взятие государством на себя колоссальных долгов Приватбанка и отсутствие траншей никак на эти бюджеты не влияет, еще и демонстрируется их чудесное перевыполнение;

конфликт Минфина с профильным Комитетом Рады, куда Министр просто не ходит, торпедируя малейшие попытки борьбы с коррупцией;

дремучая неподготовленность документов, насильно пропихиваемых "в пакете" с жизненно необходимыми,—

все это у нас, оказывается, можно и никак не наказуемо.

Многие здесь видят руку МВФ. Даже если это и так (что вполне вероятно), такая степень вредительства в отношении Украины никакому МВФ не нужна. МВФ не ставит задачу превратить страну в гигантскую банду наводняющих Европу голодных дешевых рабочих, конкурирующих с местными и согласных на любые условия.

Между тем, при таком руководстве Минфина никакое процветание невозможно, как и инвестиции, занятость, ненарисованные деньги на пенсии и прочие социальные выплаты.

В преступном содружестве с преступным руководством НБУ преступный Минфин страну таки доконает.

КАКАЯ СТРАНА ИХ РЕАЛЬНО СОДЕРЖИТ?

Это кому-то интересно?