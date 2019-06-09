"Враг был бы в Киеве и Львове!" Порошенко сделал громкое заявление об угрозах для Украины

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил на съезде партии "Европейская солидарность" 9 июня, что Россия могла вторгнуться в Киев и Львов, если бы не европейский курс и сила воли украинцев.

Об этом он сказал до того, как объявил первую десятку участников политической силы, уточнив, что партия идет на внеочередные выборы в Верховную Раду 2019, чтобы не допустить реванша пророссийских сил.

"Наша партия идет на выборы, чтобы Украина продолжала движение в направлении членства в ЕС и НАТО, чтобы не допустить российского реванша, чтобы защищать фундамент украинской государственности", – заявил Порошенко.

Петр Порошенко на съезде партии скриншот

Он отметил, что разные обломки партии беглого Виктора Януковича кучкуются, переобуваются. Они называются "пятая колонна России".

"Они вражески настроены до всего, что Украина достигла за все годы. Они тянут нас назад в Россию. Это они вражески настроены к украинской армии, языка, церкви, энергонезависимости", – добавил он.

Петр Порошенко скриншот

Порошенко напомнил, что Украина приложила много усилий, чтобы держать курс в ЕС и НАТО, но никак не отправиться обратно в Россию.

"Все говорили, что невозможно ратифицировать соглашение об Ассоциации. Если бы в 2014 году мы вместо того, чтобы начать строить армию и защищать Украину, думали, как референдумы проводить, враг был бы или в Киеве, или во Львове. Если бы мы опускали руки, Соглашение об Ассоциации– главное условие Революции достоинства, не была бы ратифицировано ЕС и до сих пор", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Пятый президент Украины Петр Порошенко возглавил партию "Европейская солидарность" (переименованная партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность") 31 мая.

Партия также существенно обновила состав центрального совета и президиума . В руководящие органы партии вошли известные общественные активисты, волонтеры, ветераны АТО, журналисты, эксперты. В частности, волонтер, голос львовского Евромайдана, доцент Львовского университета София Федина; ветеран АТО, боец 95-ой отдельной десантно-штурмовой бригады аэромобильных войск Александр Погребинский; первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко; тележурналист Виталий Гайдукевич; основатель группы волонтеров "Крылья Феникса" Юрий Бирюков.

4 июня "Европейская солидарность" официально присоединилась к семье Европейской народной партии. ЕНП – это объединенная общеевропейская политическая партия, объединяющая национальные христианско-демократические и консервативные партии. ЕНП является крупнейшим общеевропейским партийным объединением Европы и после последних выборов в Европарламент сохранила за собой большинство.

Порошенко заявил, что его партия "Европейская Солидарность" будет реализовывать на практике принцип равенства мужчин и женщин.

Ранее в БПП обсуждали возможность выдвижения лидера политической силы Петра Порошенко на пост премьер-министра Украины.

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