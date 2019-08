Впервые за 20 лет: в Украину прибыл премьер Израиля

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху впервые за 20 лет прибыл в Украину с государственным визитом.

Накануне визита он заявил, что намерен обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским создание зоны свободной торговли, пенсионное соглашение и другие вопросы, которые укрепят отношения между государствами.

Как сообщает пресс-служба украинского главы государства, его встреча с Зеленским запланирована на 10:30 19 августа.

#BREAKING: Israeli PM @netanyahu has landed in Kyiv; 1st foreign leader to visit since @ZelenskyyUa swearing in (Video: @ZeevKam) https://t.co/GNjRqzsIvZ pic.twitter.com/Ytxg9hYDPt