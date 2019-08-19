Впервые за 20 лет: в Украину прибыл премьер Израиля

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху впервые за 20 лет прибыл в Украину с государственным визитом.

Накануне визита он заявил, что намерен обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским создание зоны свободной торговли, пенсионное соглашение и другие вопросы, которые укрепят отношения между государствами.

Как сообщает пресс-служба украинского главы государства, его встреча с Зеленским запланирована на 10:30 19 августа.

Стороны планируют подписать украинско-израильские документы. После обеда Зеленский и Нетаньяху примут участие в траурных мероприятиях памяти жертв трагедии Бабьего Яра.

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