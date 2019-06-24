Возвращение России в ПАСЕ разрушает принципы и ценности Европы – Ирина Геращенко

Возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы нарушило бы все принципы и ценности Европы, поскольку Кремль не выполнил ни одного из возложенных на него обязательств.

Об этом во время выступления в ПАСЕ заявила вице-спикер Верховной Рады, член команды "Европейской солидарности" Ирина Геращенко, передает пресс-служба политсилы.

"Вооруженная агрессия России продолжается уже 5 лет. Результат – около 13 000 убитых, 30 000 раненых, сотни заложников и политзаключенных Кремля. С начала российской агрессии Ассамблея приняла десятки резолюций, однако РФ не выполнено ни одной из них. Ассамблея осудила незаконный референдум в Крыму, призвала прекратить преследование крымскотатарского народа и предоставить полный доступ миссии ОБСЕ. Не выполнено", – подчеркнула она.

Ирина Геращенко Радио Свобода

Геращенко продолжила список нарушений РФ: "Ассамблея осудила невыполнение Россией Минских соглашений, призвала прекратить огонь и освободить всех заложников и политзаключенных, а также в сотрудничестве с МККК провести поиск пропавших без вести. Не выполнено".

Политик также напомнила о политзаключенных, которых незаконно удерживает Кремль: Олеге Сенцове, Владимире Балухе, Павле Грибе и других.

Ирина Геращенко eurosolidarity.org

Также во время выступления Геращенко обратила внимание на резолюцию №2259 с требованием к России разблокировать судоходство, освободить 24 украинских моряка. И констатировала, что РФ вопреки решению Международного трибунала ООН по морскому праву до сих пор незаконно удерживает украинских военных.

"В письмах, которые я получила от наших моряков из "Лефортово", они благодарят мир за борьбу, ждут освобождения и пишут, что свобода не ограничивается тюремными стенами. Но почему тогда совесть ограничивается стенами этого зала?" – обратилась к ПАСЕ Геращенко.

Ирина Геращенко eurosolidarity.org

"В рамках работы гуманитарной группы в Минске мы десятки раз призвали российскую сторону освободить пленников, однако Россия занимает деструктивную позицию. Российская Федерация не выполнила никаких резолюций, принятых Ассамблеей", – отметила парламентарий.

"Вместе с тем, ценой разрушения ценностей и принципов и механизмов влияния Совета Европы обсуждается вопрос предоставления индульгенции России за все совершении ею преступления. Мы не будем голосовать за такие решения и призываем коллег не заниматься фарисейством. И защитить фундаментальные ценности Совета Европы", – резюмировала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Геращенко рассказала о предательском поведении представителей европейских стран, которые в ПАСЕ закрывают глаза на беспредел России. Она предупредила о возможном снятии санкций с РФ.

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