"А как же Крым?" Портников указал на знаковый момент в возвращении России в G8

Если лидеры стран "Большой семерки" согласуют возврат России в этот клуб, они закроют глаза на то, что его представители обязательно должны быть приверженцами демократии.

В таком случае будет иметь смысл говорить о вхождении в него и Китая, которому Российская Федерация существенно уступает по развитию, говорится в статье украинского журналиста Виталия Портникова для "Крым. Реалии".

Публицист отметил, что сейчас все разговоры о возвращении России в G8 строятся вокруг прекращения войны на Донбассе, возобновления встреч на высшем уровне руководителей стран "нормандского формата" и восстановления территориальной целостности Украины на материке. Однако при этом полностью игнорируется проблема аннексии Россией Крыма.

"Возникает следующий вопрос: а что же тогда с Крымом? Ведь решение об исключении России из "восьмерки" принималось на фоне аннексии украинского полуострова. "Большая семерка" – не просто клуб, в который входят лидеры ведущих экономик мира. Это еще и объединение демократических лидеров", – подчеркнул Портников.

Он напомнил, что именно поэтому в свое время президент России Борис Ельцин получил приглашение присоединиться к "семерке", а вопрос об участии в клубе лидеров Китая никогда даже и не рассматривался. И это при том, акцентирует внимание журналист, что на момент приглашения Ельцина Россия на фоне других участников клуба выглядела самым настоящим экономическим карликом, лилипутом на собрании великанов. Впрочем это не помешало западным лидерам выдать Кремлю аванс.

Виталий Портников "Новости Спектр"

"Именно поэтому возникает целый ряд вопросов. Готова ли даже в будущем "Большая семерка" смириться с тем, что одна из стран, представленных в клубе, демонстративно нарушает международное право? Как быть с Крымом и санкциями за Крым? И если лидеры ведущих стран мира придут к выводу, что Владимиру Путину все дозволено – лишь бы он участвовал в дискуссиях наравне с ними – то почему нельзя пригласить к таким дискуссиям лидеров Китая и Индии? Ведь это – действительно ведущие экономики мира, от развития и "здоровья" которых, без преувеличения, зависит будущее всего человечества", – резюмировал Портников.

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