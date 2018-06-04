Возвращение Крыма Украине: Путин рассказал об условиях

Президент России Владимир Путин заявил, что не существует условий, при которых оккупированный Крым вернулся бы в состав Украины.

Об этом он сказал в интервью австрийскому телеканалу ORF, назвав войну в Украине – "вооруженным переворотом" и "захватом власти".

"Законный" военный контингент, дислоцированный в Крыму, допускал только "независимые и свободные выборы" на полуострове. На вопрос о том, что произойдет, если Россия вернет Крым, президент уточнил свои слова: "Таких условий не существуют, и они не могут существовать", – цитирует издание слова Путина.

По его словам, "зеленые человечки" появились на полуострове на "законных основаниях". Кроме того, президент РФ вновь отрицал участие страны в сбивании пассажирского MH17 в июле 2014 года.

"Обе стороны конфликта "используют оружие, которое было произведено в Советском Союзе или в России. Наши аргументы не принимаются во внимание", - сказал он в интервью.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин рассказал о своей цели в Европе.