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"Вождь - это фюрер": Порошенко рассказал, почему Россия напала на Украину

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Россия напала на Украину, потому что гражданам страны неприемлема сама мысль оставаться в рамках Советского Союза и Российской Империи.

Об этом рассказал президент Петр Порошенко в интервью испанской ежедневной газете El Paіs, отметив, что Иосиф Сталин несет ответственность за геноцид в стране.

"Сталин несет ответственность за геноцид в Украине. Погибли восемь миллионов человек. Сталин был таким же тираном, как Гитлер. А теперь Россия изображает его в телевизионных программах, биографиях, фильмах как героя нашего времени", – отметил президент.

По его словам, этот факт является очень опасным.

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El Paіs

"Россия напала на Украину именно потому, что нам неприемлема даже мысль оставаться в рамках Советского Союза или Российской империи. Обратите внимание на то, что (президент РФ Владимир. – Ред.) Путин считает величайшей трагедией двадцатого века не Вторую мировую войну или Холокост, а распад СССР. По моему мнению, главному редактору RT известно, что слово "вождь" на русском языке тождественно немецкому "фюрер", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко рассказал, чем является Европа для России.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтГолодомор в Украине
Персоны
Петр ПорошенкоИосиф СталинАдольф Гитлер (Adolf Hitler)Владимир Путин
Место
Украина
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