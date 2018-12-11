Восстановленный глава ГФС Насиров получит компенсацию: сколько и за что

Окружной административный суд Киева приказал выплатить Роману Насирову, которого восстановили в должности главы Государственной фискальной службы Украины, компенсацию в размере 184 тысяч гривен.

Такое решение суд принял во вторник, 11 декабря, сообщает "Украинская правда".

"Взыскать с Государственной фискальной службы Украины в пользу Насирова сумму среднего заработка за время вынужденного прогула в размере 183 342 гривны 84 копейки", — сказано в постановлении.

Из этой суммы Насирову должны немедленно выплатить зарплату за месяц — 18 334 гривны.

Также в пользу восстановленного главы ГФС должны немедленно взыскать сумму судебного сбора (804 гривны 80 копеек) за счет бюджетных ассигнований Кабинета министров Украины.

Напомним, с 5 мая 2015 года Роман Насиров возглавлял Государственную фискальную службу, занимая один из ключевых постов в экономическом блоке украинской власти.

Ведомство создали на месте упраздненных во времена президентства Виктора Януковича Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы. Насиров получил должность, пройдя отбор на открытом конкурсе.

В марте 2017 года Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о задержании Насирова. Сам политик назвал дело против него заказным.

Как писал OBOZREVATEL,11 декабря Окружной административный суд Киева восстановил Романа Насирова в должности. Суд признал, что отстранение Насирова и его увольнение с поста были незаконными.