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20 октября • обновлено в 18:27
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Вопреки закону: ГПУ уволила следователей по делам убийств на Майдане

1.7т Читать материал на украинском

Из Генеральной прокуратуры уволили четырех следователей управления специальных расследований, которое занимается расследованием дел Майдана.

Об этом в комментарии hromadske рассказал начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.

Генеральная прокуратура Украины

Генеральная прокуратура Украины

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По его словам, Юрия Безщасного, Виталия Тарасюка, Андрея Демьяненко и его заместителя уволили в связи с тем, что они написали заявление на аттестации не того образца, который утвердил генпрокурор Руслан Рябошапка. Также заявление другого образца написали и сам Горбатюк, и прокурор Алексей Донской. Двух последних ГПУ не допустила к аттестации.

Все они не соглашались с образцом заявления, которое предлагали подписать в ГПУ, поскольку в нем, в частности, говорилось о том, что подписант дает согласие на то, что при принятии решения об аттестации комиссия может принимать во внимание любую информацию от физических или юридических лиц без необходимости ее проверять.

"Согласен с тем, что во время проведения собеседования и принятие решения кадровой комиссией может приниматься во внимание информация, полученная от физических и юридических лиц (в том числе анонимно), не подлежит дополнительному официальному подтверждению", - говорится в заявлении, которое предлагала подписать ГПУ.

По процедуре, заявление соответствующего образца является обязательным для дальнейшей аттестации и перевода в Офис генпрокурора, который должны создать после реформирования Генпрокуратуры.

Горбатюк отметил, что текст заявления установленного образца грубо нарушает законодательство и Конституцию.

"Это вообще не связано с выявлением доброчесности или недоброчесности. Эта реформа похожа на механизм для увольнения тех, кто неудобен системе", - отметил начальник спецуправления.

В законе предусмотрено, что в случае, если не было подано заявления об аттестации установленного образца, возможно увольнение прокурора. Однако в случае со следователями неподачи заявления не может быть основанием для их увольнения.

"Для следователей записано, что если они хотят перейти в Офис генпрокурора, необходимо подать заявление установленного образца, но не написано, что в случае непредставления следователь может быть уволен. Однако четырех следователей просто уволили, утверждая, что они приравниваются к прокурорам, поскольку они были руководителями следственных отделов", - пояснил Горбатюк.

"Такое незаконное увольнение следователей содержит признаки преступного вмешательства в их деятельность", - подытожил он.

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Персона
Сергей Горбатюк
Место
Украина
Тег
Офис генерального прокурора Украины
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Пивоварова Лариса
Пивоварова Лариса
Далі буде веселіше,все йде по сценарію. Тільки хто його написав?
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