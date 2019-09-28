Волкер подал в отставку из-за скандала вокруг Трампа и Зеленского

Спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер подал в отставку.

Об этом он 27 сентября, после обнародования стенограммы разговора президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского, заявил американскому госсекретарю Майклу Помпео, передает The New York Times.

Ожидается, что в связи с расследованием импичмента президента США Волкер на следующей неделе будет допрошен Палатой представителей Конгресса.

Решение об увольнении, по данным журналистов, политик принял потому, что стал одной из ключевых персон в скандале вокруг жалобы разведчика на телефонный разговор Трампа и Зеленского.

Якобы именно Волкер организовал встречу между адвокатом Трампа Руди Джулиани и советником Зеленского Андреем Ермаком для обсуждения расследовании "дела Хантера Байдена", сына главного конкурента Трампа на выборах.

Отмечается, что отъезд Волкера из Украины состоялся через несколько дней после беседы президентов.

Украинские журналисты предположили, что адвокат американского президента Рудольф Джулиани мог втянуть Волкера в свои "игры". По словам Сергея Сидоренко, спецпредставителю Госдепартамента "есть что сказать о не всегда чистой политике Трампа по Украине".

Курт Волкер Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL, Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку скандального разговора, который прошел между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, и привел к началу процедуры импичмента у американцев.

В ходе разговора Трамп обсуждал вопрос расследования "дела об отмывании денег сыном Байдена".

Какая вероятность снять Трампа с должности президента США и как скандал аукнется в Украине – читайте на OBOZREVATEL.

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