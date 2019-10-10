"Тайминг, драйвинг или дайвинг?" Вокруг пресс-марафона Зеленского разгорелся громкий скандал

Пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского в Kyiv Food Market еще не стартовал, а громкий скандал вокруг его проведения уже разгорелся.

Так, возмущение среди журналистов вызвал процесс аккредитации. Утром в четверг, 10 октября, посыпались многочисленные жалобы от представителей СМИ, которым отказали в участии в мероприятии из-за "тайминга".

Эта формулировка, а также непонятные критерии отбора, вызвали негодование. При этом пресс-секретарь президента Юлия Мендель указала, что аккредитацию получили 300 журналистов.

Пресс-марафон Зеленского в Kyiv Food Market

В частности, отказ получили достаточно известные журналисты, среди них, по неподтвержденным данным, и руководитель Lb.ua Соня Кошкина. Некоторым после гневных постов в соцсети все-таки предоставили аккредитации. К примеру, журналист Евгений Кузьменко ("Цензор.нет") получил уведомление, что он сможет задать свой вопрос, хотя изначально ему отказали.

При этом журналисты обращают внимание на то, что в Законе "Об информации" четко прописано следующее: "Все действия, связанные с аккредитацией, должны основываться на принципах открытости, равенства, справедливости, с целью обеспечения права общественности на получение информации при посредничестве СМИ. Отсутствие аккредитации не может быть основанием для отказа в допуске журналиста, работника средства массовой информации на открытые мероприятия, которые проводит субъект властных полномочий".

Как сообщал OBOZREVATEL, совладелец Kyiv Food Market Алекс Купер заявил, что проведение пресс-марафона украинского главы Владимира Зеленского именно в этом заведении было идеей Офиса президента.

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