Войска стояли на Нивках: Червоненко рассказал, как Янукович не допустил бойню в Киеве

В 2004 году во время Оранжевой революции беглый экс-президент Украины Виктор Янукович не допустил бойни в Киеве, уступив в борьбе за пост президента.

Об этом в интервью в программе "Бацман Live" рассказа, экс-министр транспорта и связи Украины, экс-глава Запорожской облгосадминистрации, бизнесмен Евгений Червоненко.

По его словам, в то время, когда на Майдане Незалежности стояли тысячи людей, а представители власти и кадидаты в президенты Виктор Ющенко и Янукович проводили переговоры, на столичных Нивках уже стояли войска.

"Этот разговор остановил войска, которые стояли на Нивках", - подчеркнул политик.

А лично Янукович привез в Киев около 900 своих боевиков, готовых атаковать Майдан, но в последний момент дал заднюю.

"Он ушел тогда достойно. Почему-то об этом сейчас все забыли. И без регулярных войск у него было где-то 900 бойцов, шахтеров, бандитов. Называйте как хотите. Людей вооруженных и невооруженных, которые могли сделать беду. Я ему сказал одну фразу: "Власть приходит и уходит. Бог один. Какая бы ни была власть, трех выстрелов, одной человеческой жизни хватит, чтобы уже никто не понял, кто прав, кто виноват. А крайним будете вы", - говорит Червоненко.

Напомним, ранее Янукович заявил, что узнал о расстреле Майдана, когда играл в теннис.