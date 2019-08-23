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Война на Донбассе: США выступили с предложением

3.3т Читать материал на украинском

США в случае необходимости готовы подключиться к переговорам по решению конфликта на Донбассе.

Об этом заявил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на BNS.

"Если есть потребность в более широком формате, конечно, мы подключимся. При этом мы полностью поддерживаем "нормандский формат", - сказал он.

Так Волкер прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского включить в "нормандскую группу" по переговорам, состоящую из представителей Украины, Франции, Германии и России, еще и представителей США и Великобритании.

Курт Волкер

Курт Волкер

ВВС

"Что бы вы ни делали для создания условий для реального мира и чтобы Россия выполняла Минские соглашения, мы готовы присоединиться и помочь", - добавил он.

Волкер заявил, что согласен с предложением президента Франции Эммануэля Макрона в ближайшие недели созвать "нормандскую четверку". Однако он подчеркнул, что главные проблемы в плане урегулирования ситуации в Украине связаны с Россией.

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"Зеленский, без сомнения, пользуется поддержкой, у него есть мандат в парламенте, у него есть воля это сделать, но проблемой всегда была Россия. Я надеюсь, что это новая возможность, и Россия изменит свое поведение", - сказал представитель Вашингтона.

Смотрите видео по теме:

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия считает нецелесообразным расширение "нормандского формата" переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе, который предложил президент Украины Владимир Зеленский.

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Курт Волкер
Место
Украина
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Sladko Semen
Sladko Semen
ну украине без хозяев - англосаксов ничего решить не может, это понятно..
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Голдобин Алексей
Голдобин Алексей
Пока у России не закончатся средства на ведение войн она не успокоится. Как показало прошлая история это всегда было так. Следовательно надо помочь им закончить свои войны.
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Sladko Semen
Sladko Semen
Голдобин Алексей, у американцев во Вьетнаме тоже деньги кончались?
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Гауляйтер Украины консультировался у фюрера?
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