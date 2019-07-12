"Во всем видят агрессию": в России набросились на Швецию из-за Украины

Москва упростила процедуру предоставления российского гражданства жителям "ДНР" и "ЛНР" ради того, чтобы в дальнейшем начать "интервенцию" в регион.

Об этом говорится в докладе Шведского института оборонных исследований (FOI), на который с агрессией отреагировали в России.

"Данный шаг, напоминающий политику России в сепаратистских регионах Грузии — Абхазии и Южной Осетии, — также может быть использован, чтобы найти предлог для военной интервенции с целью спасти "российских граждан", — утверждается в докладе.

В то же время первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в интервью RT отметил, что аналитики Шведского института не готовы объективно взглянуть на положение дел на Донбассе. Он подчеркнул, что жители "ДНР" и "ЛНР", которые в упрощённом порядке вступают в российское гражданство, вовсе не обязаны отказываться от паспортов Украины или непризнанных республик.

Паспорт РФ

"Мы не посягаем никоим образом на правовое поле Украины. А что хотят в шведском институте? Чтобы эти люди оставались под ударом, чтобы они продолжали жить под дамокловым мечом, не имели никаких гражданских прав и возможности их реализовать? Внешне респектабельный отзыв этого института — на самом деле подтасовка и отказ от рассмотрения объективной картины, которая привела к принятию этого российского решения", — сказал Затулин.

Кроме того, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин считает безосновательным утверждение шведских аналитиков.

"Скандинавские коллеги так усиленно пугали себя "российской агрессией", что теперь в любых действиях Москвы видят эту самую агрессию", — сказал он.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько заявил, что Россия придерживается Минских соглашений, которые признают Донбасс территорией Украины.

"Выдача паспортов обусловлена тем, что жители ДНР и ЛНР хотят быть гражданами России и желали бы, чтобы Донбасс вошел в состав РФ, но Москва опирается в этом вопросе на Минские соглашения, в рамках которых эти территории являются частью Украины, пусть и с широкой автономией. Поэтому говорить о готовящейся агрессии безосновательно", — добавил Безпалько.

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