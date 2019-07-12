"Во всем видят агрессию": в России набросились на Швецию из-за Украины

Москва упростила процедуру предоставления российского гражданства жителям "ДНР" и "ЛНР" ради того, чтобы в дальнейшем начать "интервенцию" в регион.
Об этом говорится в докладе Шведского института оборонных исследований (FOI), на который с агрессией отреагировали в России.
"Данный шаг, напоминающий политику России в сепаратистских регионах Грузии — Абхазии и Южной Осетии, — также может быть использован, чтобы найти предлог для военной интервенции с целью спасти "российских граждан", — утверждается в докладе.
В то же время первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в интервью RT отметил, что аналитики Шведского института не готовы объективно взглянуть на положение дел на Донбассе. Он подчеркнул, что жители "ДНР" и "ЛНР", которые в упрощённом порядке вступают в российское гражданство, вовсе не обязаны отказываться от паспортов Украины или непризнанных республик.
Паспорт РФ
"Мы не посягаем никоим образом на правовое поле Украины. А что хотят в шведском институте? Чтобы эти люди оставались под ударом, чтобы они продолжали жить под дамокловым мечом, не имели никаких гражданских прав и возможности их реализовать? Внешне респектабельный отзыв этого института — на самом деле подтасовка и отказ от рассмотрения объективной картины, которая привела к принятию этого российского решения", — сказал Затулин.
Кроме того, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин считает безосновательным утверждение шведских аналитиков.
"Скандинавские коллеги так усиленно пугали себя "российской агрессией", что теперь в любых действиях Москвы видят эту самую агрессию", — сказал он.
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько заявил, что Россия придерживается Минских соглашений, которые признают Донбасс территорией Украины.
"Выдача паспортов обусловлена тем, что жители ДНР и ЛНР хотят быть гражданами России и желали бы, чтобы Донбасс вошел в состав РФ, но Москва опирается в этом вопросе на Минские соглашения, в рамках которых эти территории являются частью Украины, пусть и с широкой автономией. Поэтому говорить о готовящейся агрессии безосновательно", — добавил Безпалько.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Президент РФ Владимир Путин в конце апреля подписал указ, который позволяет жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей получать гражданство России.
Украина в ответ обратилась в Совбез ООН, поскольку решение России нарушает Минские договоренности. Кабинет министров также признал недействительными паспорта России, которые выдаются на оккупированном Донбассе.
15 июня стало известно, что Россия выдала первые паспорта жителям оккупированного ею Донбасса.
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