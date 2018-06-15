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Во главе с канцлером: Тимошенко надумала поменять структуру власти в Украине

1.7тЧитать новость на украинском

Лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко заявила о намерениях ввести в Украине парламентскую форму правления канцлерского типа.

Так, во время выступления на форуме "Новый курс Украины" в Киеве, 15 июня, она отметила, что якобы все успешные страны мира имеют парламентскую форму правления, а президентские имеют много недостатков, передает УП.

В частности, Тимошенко представила таблицу, где отметила, что проанализировала 30 самых успешных стран мира и большинство из них именно парламентского типа, а самые бедные - президентского.

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Кроме того, она отметила, что парламент должен перейти на биометрическое голосование.

"Вот спрашивают, а если у депутата нет пальцев? Ну... проголосует чем-то другим", - пошутила Тимошенко

Она добавила, что весь мир смеется над Украиной, которая до сих пор не перешла на биометрическое голосование.

Напомним, во время выступления Тимошенко перед ней публично разделся мужчина.

Персона
Юлия Тимошенко
Место
Украина
Объекты
Кабинет министров УкраиныВерховная Рада Украины
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Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
Сначала нужно очистить украинский "конгресс" от всякого хлама,в том числе и спму Тимошенко,а потом думать о смене модели власти.
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