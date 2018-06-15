Во главе с канцлером: Тимошенко надумала поменять структуру власти в Украине

Лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко заявила о намерениях ввести в Украине парламентскую форму правления канцлерского типа.

Так, во время выступления на форуме "Новый курс Украины" в Киеве, 15 июня, она отметила, что якобы все успешные страны мира имеют парламентскую форму правления, а президентские имеют много недостатков, передает УП.

В частности, Тимошенко представила таблицу, где отметила, что проанализировала 30 самых успешных стран мира и большинство из них именно парламентского типа, а самые бедные - президентского.

Кроме того, она отметила, что парламент должен перейти на биометрическое голосование.

"Вот спрашивают, а если у депутата нет пальцев? Ну... проголосует чем-то другим", - пошутила Тимошенко

Она добавила, что весь мир смеется над Украиной, которая до сих пор не перешла на биометрическое голосование.

Напомним, во время выступления Тимошенко перед ней публично разделся мужчина.