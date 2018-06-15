Перед Тимошенко публично разделся мужчина: появились фото

В пятницу, 15 июня, во время выступления лидера "Батьківщини" Юлии Тимошенко неизвестный мужчина вышел на сцену и вручил букет политику после чего разделся до пояса.

Это произошло на форуме "Новый курс Украины", написал в своем Twitter журналист Роман Кравец.

"На сцену вышел какой-то парень, вручил букет Тимошенко. Затем снял футболку и... просто ушел. На теле была надпись: "Новый курс". Удивительно, но его никто не пытался задержать", - отметил журналист, разместив соответствующие фото.

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На сцену вийшов якийсь хлопець, вручив букет Тимошенко. Потім зняв футболку і... просто пішов. На тілі був напис: "Новий курс". Дивно, але його ніхто не намагався затримати #НоваВона pic.twitter.com/j3Wdyrihsl — Roman Kravets (@RomanKravets) June 15, 2018

Напомним, ранее Тимошенко предсказали победу на выборах президента Украины.