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Перед Тимошенко публично разделся мужчина: появились фото

2.3тЧитать новость на украинском

В пятницу, 15 июня, во время выступления лидера "Батьківщини" Юлии Тимошенко неизвестный мужчина вышел на сцену и вручил букет политику после чего разделся до пояса.

Это произошло на форуме "Новый курс Украины", написал в своем Twitter журналист Роман Кравец.

"На сцену вышел какой-то парень, вручил букет Тимошенко. Затем снял футболку и... просто ушел. На теле была надпись: "Новый курс". Удивительно, но его никто не пытался задержать", - отметил журналист, разместив соответствующие фото.

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Напомним, ранее Тимошенко предсказали победу на выборах президента Украины.

Персона
Юлия Тимошенко
Место
Украина
Объект
ВО Батьківщина
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