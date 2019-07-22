"Огромная власть — огромная ответственность": как "Слуга народа" победила на выборах

Третий тур президентских выборов окончен. Именно с такой формулировкой лидер партии “Слуга народа” Дмитрий Разумков поздравил своих однопартийцев с результатами первых национальных экзит-полов.

Действительно, 21 июля партия президента Владимира Зеленского взяла практически все, что могла. Ее ближайший конкурент “Оппозиционная платформа – За жизнь” набрала практически на 30% меньше.

Учитывая тенденции и общие результаты, “Слуга народа” может самостоятельно создать коалицию, или ради дополнительной страховки объединиться с “Голосом”. Что уже подтвердили Владимир Зеленский и Святослав Вакарчук.

Как прошла ночь выборов в двух предвыборных штабах и готовы ли партии брать бразды правления на ближайшие 5 лет – в репортаже OBOZREVATEL.

“Зробимо їх разом знову”

В партии “Слуга народа” решили не отходить от привычных традиций. Свой штаб они организовали в элитном комплексе КВЦ “Парковый”, известным своей вертолетной площадкой бывшего президента Виктора Януковича.

Весь комплекс был условно поделен на две зоны – открытую для прессы и разного рода экспертов, а также закрытую – для кандидатов и членов партийной команды. В отличие от президентских выборов, члены “Слуги народа” не особо часто выходили к журналистам.

Штаб "Слуги народа"

Основную ношу общения с многочисленной прессой со всего мира взяли на себя два человека – лидер партии Дмитрий Разумков и глава штаба Александр Корниенко. К слову, отвечая на вопрос OBOZREVATEL, Разумков не стал отрицать, что готов в случае необходимости стать спикером Верховной Рады.

Новости Вся ответственность за Украину теперь на Зеленском

"Я думаю, что все возможно, но сегодня, в день голосования, пока об этом рано говорить", – сказал политик. Действительно, возможное выдвижение Разумкова на главу парламенту – не пустые разговоры, учитывая ошеломляющий результат партии.

Дмитрий Разумков (крайний слева)

Александр Корниенко

Тем более, что премьерское уже уготовлено технократу-экономисту. Об этом в частности заявил и Владимир Зеленский. "Это может не понравиться многим людям, которые идут в парламент, но у меня есть неизменная позиция, что этот человек должен быть абсолютно профессиональным экономистом", – отметил он.

Из различных источников на данный момент известно, что претендуют на премьерское кресло несколько человек: нынешний глава Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк, представитель Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован, глава НАК “Нафтогаз” Андрей Коболев и исполнительный директор “Нафтогаза” Юрий Витренко.

Но вернемся к предвыборному штабу. В открытой части для прессы организаторы, как и в прошлый раз, устроили фуршет с закусками и алкоголем, настольный футбол и стол для игры в пинг-понг. Интересной фишкой команды Зе! стал и импровизированный ринг с боксерскими перчатками, недалеко от главной сцены для брифингов.

Ринг в штабе партии

На протяжении всего дня будущие народные депутаты, а также приглашенные эксперты, коротко рассказывали о своем видении развития образования, антикоррупционных органов, парламентской работы. Проходили брифинги и открытые панели.

К примеру, в комментарии OBOZREVATEL глава партии Дмитрий Разумков пообещал, что в новой Верховной Раде законопроекты будут ставиться на голосование только раз, как это разрешено регламентом.

"А то, что сейчас происходит в Раде, иногда напоминает цирк, иногда детский сад, когда спикер 28 раз пытается уговорить народных депутатов занять свои места и 17 раз голосовать избирательный кодекс. Это ведь неуважение к себе, людям, закону и Верховной Раде. Но я надеюсь, что это уже скоро закончится. Мы будем голосовать так, как предусмотрено регламентом", — заявил глава "Слуги народа".

А кандидат в народные депутаты Давид Арахамия и вовсе заявил, что всех будущих парламентариев отправят в специальную школу. Обучение продлится семь дней (в середине августа). "Там будут полностью учить устройство страны, работу с законопроектами и так далее", – пояснил он OBOZREVATEL.

На официальную церемонию публикации первых экзит-полов в 20:00 приехал и президент Владимир Зеленский. Он заявил, что начнет "посадки" коррупционеров после налаживания работы новоизбранной Верховной Рады и назначения нового генерального прокурора.

Владимир Зеленский

Также президент предложил начать переговоры по созданию коалиции с партией “Голос”, которая по предварительным данным заводит в парламент около 20 народных депутатов.

“Голос” в Раде

В партии Святослава Вакарчука день выборов провели в концертном холле Stereo Plaza. Организацией такого рода мероприятий команда политсилы занималась впервые. Посредине холла была установлена большая сцена с партийной символикой, по бокам зоны для фуршета, а напротив – стулья для прессы и своих партийцев.

В целом все было просто, уютно и минималистично. Без излишеств, но со вкусом. На протяжении всего дня в открытой части штаба было пусто. В партийном руководстве немного волновались из-за публикации первых неофициальных данных экзит-полов. По их информации, поддержка “Голоса” была от 3 до 5%. Иными словами – на грани.

Штаб партии "Голос"

Штаб партии "Голос"

Штаб партии "Голос"

Такую ситуацию в штабе партии OBOZREVATEL пояснили как поздней явкой базового избирателя на западе страны, так и информационными вбросами.

"Во-первых, наш избиратель на западной Украине придёт на участки только сейчас. Во-вторых, наши внутренние замеры показывали 6-8%. В-третьих, мы все делали правильно, без всякой чепухи", — заявил собеседник, приближенный к лидеру партии Святославу Вакарчуку.

Интересный перфоманс с участием известного певца, а ныне без двух минут народного депутата, произошел уже во второй половине дня. Так, Вакарчук вместе с мажоритарным кандидатом Тарасом Казаком, а также пулом прессы, прошелся по нескольким избирательным комиссиям.

Общение с Вакарчуком было довольно открытым и простым, без пиджаков и штампов. Буквально через 5 минут после выхода из штаба кандидат вместе с журналистами попал под дождь. В итоге импровизированное интервью с прессой получилось под деревом вдоль проспекта Лобановского.

"Я готов к любой должности, к которой меня приведет политическая дорога. Не боюсь ответственности, но про любые посты говорить преждевременно, пока не закончились выборы. Есть такая песня "Чисто гипотетически представьте себе ситуацию". Так вот, не люблю что-то делать или решать гипотетически. Я физик. А физики знают, что гипотеза может оказаться ошибочной. Потому давайте дождемся конкретики", — рассказал в комментарии OBOZREVATEL Вакарчук.

Святослав Вакарчук на избирательном участке

После небольшого 45-минутного турне все вновь вернулись в штаб. Первые результаты выборов в команде певца встретили с облегчением. Там уже прямо заявили о готовности формировать коалицию со "Слугой народа", но на определенных условиях.

"Коалиционное соглашение должно формироваться после того, как мы проверим, у кого какие красные линии", – заявил со сцены Святослав Вакарчук.

Так, по его словам, четкими красными линиями партии "Голос" являются:

Украина движется в Европу, ЕС и НАТО;

выразительный принцип – закон один для всех и неотвратимость наказания;

экономика без олигархов;

депутатов спускаем с неба на землю.

Итоги выборов: что важно знать

Коалиция между “Слугой” и “Голосом” – один из объективных и реальных вариантах по итогам выборов. Правда, многое зависит и от количества мандатов, набранных пропрезидентской силой. Если там будет более 225 (а судя по результатам голосования, "СН" может получить 250 мандатов), то объединение получится по большей степени формальным.

Оно несет значительные риски стать полностью нежизнеспособным через несколько месяцев работы.

Более того, единоличного консенсуса под нового главу правительства пока нет, но консультации в самом разгаре. Важно понимать, что “Слуга народа” не такая уж и монолитная политическая сила. Там есть сразу несколько групп влияния и много "случайных людей".

Как показывает история, огромная власть несет большую ответственность. Не только за самих себя, но и за 40-миллионную страну. С войной, экономическими и социальными проблемами .

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!