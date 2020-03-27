Внеочередное заседание Верховной Рады состоится в понедельник: OBOZREVATEL узнал повестку дня

Верховная Рада проведет внеочередное заседание в понедельник, 27 марта. На нем будет рассмотрен ряд вопросов, в том числе касающихся борьбы с распространением коронавируса и рынка земли.

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Об этом OBOZREVATEL сообщили источники. Рассматривается два варианта проведения заседания – в сессионном зале или во дворе. В первом случае это можно сделать быстрее, но риск заразиться для нардепов более высокий. Второй вариант менее рискованный, но организовывать его дольше.

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На заседании будут рассмотрены следующие вопросы:

процессинга карточек для "Укрпочты",

возможности врачам применять экспериментальные методики при лечении коронавируса,

ответственности за спекуляции противоэпидемическими товарами и продовольствием.

законопроекты о рынке земли и невозврате банков экс-владельцам,

вопросы кадрового назначения.

возможность проведения заседаний комитетов ВР в удаленном режиме во время военного положения, чрезвычайного положения или эпидемий,

Возможность проведения удаленных заседаний парламента.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Верховная Рада проведет внеочередное заседание, скорее всего, в воскресенье, 29 марта.

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