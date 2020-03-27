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27 марта • обновлено в 21:40
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Внеочередное заседание Верховной Рады состоится в понедельник: OBOZREVATEL узнал повестку дня

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Верховная Рада проведет внеочередное заседание в понедельник, 27 марта. На нем будет рассмотрен ряд вопросов, в том числе касающихся борьбы с распространением коронавируса и рынка земли.

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Об этом OBOZREVATEL сообщили источники. Рассматривается два варианта проведения заседания – в сессионном зале или во дворе. В первом случае это можно сделать быстрее, но риск заразиться для нардепов более высокий. Второй вариант менее рискованный, но организовывать его дольше.

Внеочередное заседание Верховной Рады состоится в понедельник: OBOZREVATEL узнал повестку дня

day.kyiv.ua

На заседании будут рассмотрены следующие вопросы:

  • процессинга карточек для "Укрпочты",

  • возможности врачам применять экспериментальные методики при лечении коронавируса,

  • ответственности за спекуляции противоэпидемическими товарами и продовольствием.

  • законопроекты о рынке земли и невозврате банков экс-владельцам,

  • вопросы кадрового назначения.

  • возможность проведения заседаний комитетов ВР в удаленном режиме во время военного положения, чрезвычайного положения или эпидемий,

  • Возможность проведения удаленных заседаний парламента.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Верховная Рада проведет внеочередное заседание, скорее всего, в воскресенье, 29 марта.

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Автор
Юрий Сергиенко
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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