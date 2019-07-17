"Вмешательство в дела Украины!" На Закарпатье назрел новый скандал из-за Венгрии

На Закарпатье в разгар избирательной кампании прибыли делегации из Венгрии и глава венгерского МИД Петер Сийярто. В Украине этот шаг расценили как неприкрытое вмешательство во внутренние дела страны.
Такую позицию изложила вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции, кандидат в народные депутаты от "Европейской солидарности" Иванна Климпуш-Цинцадзе на своей странице в Facebook.
Украина и Венгрия
"Телеканал 24"
"Это грубое нарушение украинского законодательства, которое прямо запрещает участие иностранцев в предвыборной агитации, в том числе в публичных мероприятиях. Визит проходил, несмотря на настойчивые рекомендации МИД Украины воздержаться от подобных шагов до завершения парламентских выборов", – возмутилась она.
Климпуш-Цинцадзе подчеркнула, что венгерские власти продемонстрировали пренебрежение к Украине как партнеру, к ее суверенитету и законам. Однако добрый сосед, которым Венгрия постоянно представляет себя на международных площадках, так себя не ведет.
"Все попытки Украины наладить диалог, основываясь на взаимопонимании и уважении, наталкивались фактически на язык ультиматумов. Ситуация на Закарпатье вызывает большое беспокойство. Как вице-премьер-министр, которому очень близок этот регион, я постоянно поднимала вопрос необходимости усиливать присутствие Украины в регионе. Мои визиты в Закарпатье и открытость вызвали недовольство у тех, кто хотел там просто закрыть глаза на проблему", – написала Климпуш-Цинцадзе.
Подытоживая, она отметила, что сейчас игнорирование сложившейся ситуации равнозначно предательству национальных интересов. Вице-премьер пообещала, что в новой Верховной Раде приложит все усилия, чтобы Закарпатье оставалось в центре внимания парламента и правительства.
Как писал OBOZREVATEL:
Венгрия обвинила Украину в "грубой атаке" на национальные меньшинства и "ударе в спину" европейским странам в связи с положениями языковой статьи Закона Украины "Об образовании", принятого Верховной Радой 5 сентября 2017 года.
При этом в декабре 2017 года Венецианская комиссия опубликовала выводы касательно резонансного закона. Она не поддержала ультиматумы, выдвинутые Украине Венгрией.
В феврале Венгрия заблокировала комиссию Украина-НАТО. Такие действия страна применяла несколько раз.
22 июня глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о достигнутом прогрессе в переговорах относительно языка образования в Украине и заверил, что Венгрия не будет полностью отказываться от ныне действующей редакции языковой нормы закона.
Но позже Сийярто заявил, что Венгрия будет блокировать любое решение НАТО по Украине.
Также он сказал, что Венгрия согласится снять вето на проведение заседаний Украина – НАТО только в том случае, если президент Владимир Зеленский согласится пересмотреть языковой и образовательный законы.
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