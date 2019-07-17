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"Вмешательство в дела Украины!" На Закарпатье назрел новый скандал из-за Венгрии

1.6т Читать материал на украинском

На Закарпатье в разгар избирательной кампании прибыли делегации из Венгрии и глава венгерского МИД Петер Сийярто. В Украине этот шаг расценили как неприкрытое вмешательство во внутренние дела страны.

Такую позицию изложила вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции, кандидат в народные депутаты от "Европейской солидарности" Иванна Климпуш-Цинцадзе на своей странице в Facebook.

Украина и Венгрия

Украина и Венгрия

"Телеканал 24"

"Это грубое нарушение украинского законодательства, которое прямо запрещает участие иностранцев в предвыборной агитации, в том числе в публичных мероприятиях. Визит проходил, несмотря на настойчивые рекомендации МИД Украины воздержаться от подобных шагов до завершения парламентских выборов", – возмутилась она.

Климпуш-Цинцадзе подчеркнула, что венгерские власти продемонстрировали пренебрежение к Украине как партнеру, к ее суверенитету и законам. Однако добрый сосед, которым Венгрия постоянно представляет себя на международных площадках, так себя не ведет.

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"Все попытки Украины наладить диалог, основываясь на взаимопонимании и уважении, наталкивались фактически на язык ультиматумов. Ситуация на Закарпатье вызывает большое беспокойство. Как вице-премьер-министр, которому очень близок этот регион, я постоянно поднимала вопрос необходимости усиливать присутствие Украины в регионе. Мои визиты в Закарпатье и открытость вызвали недовольство у тех, кто хотел там просто закрыть глаза на проблему", – написала Климпуш-Цинцадзе.

Подытоживая, она отметила, что сейчас игнорирование сложившейся ситуации равнозначно предательству национальных интересов. Вице-премьер пообещала, что в новой Верховной Раде приложит все усилия, чтобы Закарпатье оставалось в центре внимания парламента и правительства.

Как писал OBOZREVATEL:

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Персона
Иванна Климпуш-Цинцадзе
Место
Украина
Тег
Партия "Европейская солидарность"
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Поведение венгров жестоко взбесило мид нэзалэжной.
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