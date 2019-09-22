Власть расправляется с ВККС для сохранения давления на суды – Порошенко

Реформа судов первой инстанции была сорвана из-за саботажа изнутри. По закону, ВККС должен следить за процессом очистки судебной ветви власти и отстранять от судопроизводства всех, кто игнорирует требования реформы. Когда Комиссия попыталась это сделать, нынешняя власть начала расправу над действующим составом ВККС для сохранения ручных судов, обеспечивающих нужные решения в резонансных вопросах. Об этом пятый президент Украины Петр Порошенко рассказал во время интервью в эфире "5 канала".

"Суды первой инстанции, включая Соломенский, Печерский, Окружной административный – они вообще не реформированы. Они избегали реформы, потому что они отказывались ходить на тестирование, отказывались посещать реформу. Есть закон, и Высшая квалификационная комиссия судей должна их отстранить от судопроизводства . Что она и попыталась сделать. и сегодня, сейчас, с этой Высшей квалификационной комиссией судей эта власть расправляется", – отметил Петр Порошенко.

Лидер "Европейской солидарности" подчеркнул, что все скандальные судебные решения выходят как раз с нереформированных судов первой инстанции. Для правоохранителей достаточно просто установить выгодоприобретателем таких решений, в частности по резонансному делу о "Приватбанке", однако они не спешат с расследованием случаев коррупционного давления на судей.

"Жалоба по Приватбанку было подано судьями печальноизвестного Окружного киевского административного суда. На пресс-конференции, которую провели директор НАБУ господин Сытник и прокурор Генеральной прокуратуры господин Горбатюк, они отметили, что давление на судей было многократно зафиксировано, в том числе и руководителями Офиса Президента, не исключаю, что и господином Портновым, о влиянии на решение. В том числе и по Приватбанку, где они являются заинтересованными лицами. Это прямой факт коррупции, почему-то не исследуется правоохранительными органами", – отметил Петр Порошенко.

Пятый президент отметил, что инициированная им реформа доказала свою эффективность в тех судах, где придерживались заложенной законодательством стратегии. Если бы судьи первой инстанции так же добросовестно придерживались требований реформы, то их решения вызвали бы гораздо меньше претензий среди украинцев.

"Судебная реформа позволила сформировать два суда. Это Верховный Суд, в которому нет сейчас претензий. И Высший антикоррупционный суд, имеет две инстанции, и к которому также нет претензий", – заметил Петр Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, пятый президент Украины, лидер политической партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в программе "Рандеву" на 5 канале рассказал о кампании фейковых новостей против него.

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