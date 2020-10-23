Власть предала украинских врачей, – Порошенко

Нынешняя власть фактически предала украинских врачей, которые семь месяцев держат коронавирусный фронт без надлежащей поддержки государства.

Об этом во время телемарафона в эфире телеканалов "Прямой", "Эспрессо" и "5 канал" заявил пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу вниз).

"Наши врачи героические, которые за семь месяцев не имеют ни одного выходного, ни одной спокойной ночи. Семь месяцев, преданные властью, не имеют адекватной оплаты своего труда, не имеют лекарств, средств индивидуальной защиты, кислорода для больных, оборудованных реанимационных палат, аппаратов ИВЛ, пульсоксиметров. Они не имеют всего того, чем государство должно обеспечить. Кто несет за это ответственность? Власть", – отмечает Порошенко.

"Прежде всего за это несет ответственность Зеленский, который совершенно не понял опасность коронавируса в январе. Какой закрыл страну – каждую кафешку, МАФ на рынке и лишил работы миллионы граждан, когда по стране были считанные больные. Закрыл парки для мам с детьми. Закрыл все для всех, кроме касты неприкасаемых "слуг" Зеленского, которые пьянствовали в "Велюр" абсолютно игнорируя потребности страны. Это все знают ", – напомнил Петр Порошенко.

"Потом Зеленский создал штаб по борьбе с коронавируса. Это было в марте. Себя назначил главнокомандующим этого штаба. В мае он себя объявил мастером спорта международного класса в борьбе с коронавируса. А потом как верховный главнокомандующий по борьбе с коронавируса подписал капитуляцию страны перед этой опасной болезнью, которая сейчас представляет реальную угрозу национальной безопасности ", – предостерегает пятый президент.

Он отметил, что меры, которые должна ввести власть, понятны.

"Каждый украинец имеет право от власти бесплатно получить средства защиты – маску. Это же просто. Маски должны производить мы внутри страны. На это надо было 1,5-2 месяца, чтобы наладить и обеспечить.

Вместо этого власть в январе-феврале сотни тонн масок, миллионы масок вывезла за границу ", – замечает Порошенко.

"Вторая позиция. Каждый гражданин Украины имеет право на быстрый бесплатный тест. В течение суток он должен иметь возможность, если чувствует, что был контакт с подозрением на коронавирус, что симптомы, если ты врач, воспитатель, учитель – дайте возможность за счет государства получить тест " – отмечает Порошенко.

"У вас +66000000000, которые мы в парламенте дали правительству и Зеленскому на Коронавирусная фонд. Это десяток миллионов тестов. Посмотрите, что делается сейчас. Люди сидят ожидая эту подачку. Платили в начале 1600, 2100 гривен за этот тест и ждали его результатов два недели. Кому они нужны через две недели? " – возмущается Петр Порошенко.

"Власть не организовала процесс. За два месяца можно было купить все лаборатории", – убежден он.

"Обязательства власти – тесты, средства защиты, а когда ты в тяжелом состоянии – оборудовано кровать в больнице. Обязательства власти – защитить врачей и медицинских работников, чтобы они могли оказывать медицинские услуги", – убежден лидер партии.

"Не случайно, когда только в Киеве уволилось более 7000 врачей. Проблемы по всей стране – от Мариуполя до Коломыи, где весь состав Коломийской инфекционной больницы заболел. Есть врачей – и можно Дворец спорта открыть, поставить кровати, можно прийти больному там полежать, но если нет кислорода, реанимации, лекарств и главное – нет врачей, это издевательство ", – считает Петр Порошенко.

"Я хочу предупредить, что каждый, кто откажет или выбирать, кому жить, а кому – нет, сядет в тюрьму. У меня совет – не слушайте Степанова. Степанов – это Зеленский, а Зеленский совершенно не разбирается ни в чем, в частности в медицине. а Степанов – его правая рука. Послушайте врачей-инфекционистов. Позиция очень простая – врачей надо защитить, врачам надо заплатить 300% ставки, поминутной тарификации, а если они идут в палату с коронавирусная больными – заплатите им за все ", – призвал Петр Порошенко.

"Вчера исполнилось 1,5 года власти Зеленского. Это время, когда надо отчитываться перед народом. 25 числа эта власть отчитывается перед народом, и народ может дать оценку этой власти, которая уничтожила Украину", – резюмировал пятый президент.