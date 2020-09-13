Лидер политической силы "Перемога Пальчевского" обратил внимание общественности на проблему резкого увеличения заболевших коронавирусом и бездействие власти.

Андрей Пальчевский обратился к украинцам в своем последнем ролике в Telegram.

"Ну что, доигрались? 70 человек умерло за ночь. А министр здравоохранения рассказывает, что лекарств нет. А нет их потому, что их разворовала эта шайка. Люди говорят, что они уже молятся на Супрун. Это же что нужно было вытворять с собственным народом, понимаете? Нет лекарств ни для онкобольных, ни для детей. Чувствую к зиме мы останемся с вирусом и без выборов", – подвел итог политик.

Ранее политолог Владимир Цыбулько рассказал, что Пальчевский, в отличие от своих конкурентов, занимается решением реальных проблем людей.

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