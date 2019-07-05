Доктор юридических наук, профессор, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, экс-судья Международного Уголовного Трибунала по бывшей Югославии, экс-представитель Украины в Совете ООН по правам человека

Наступление на агрессора на юридическом фронте – важная составляющая усилий по возвращению к мирной жизни в единой Украине, вместе с Крымом и Донбассом.

Всеукраинское общественное движение "СИЛА ПРАВА" с момента своего основания в 2015 году активно осуществляет системную работу, организовав правовую помощь гражданам Украины: пострадавшим от российской вооружённой агрессии.

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Командой "СИЛЫ ПРАВА" проведена огромная работа, на которую государство оказалась неспособным, – разработана стратегия юридического наступления на агрессора, сформирована широкая судебная практика, включающая тысячи положительных решений, арестованы российские финансовые активы на общую сумму 3,5 миллиарда долларов США. Правовую позицию "СИЛЫ ПРАВА" поддержал Верховный Суд Украины.

Выборы в парламент дают возможность перевести всю эту работу на новый уровень. Для этого необходимо поддержать Политическую партию "СИЛА ПРАВА" и наши общие законодательные наработки, позволяющие системно подойти к подсчёту ущерба, нанесённого украинским гражданам, бизнесу и государству, подготовке соответствующих исков и начать системные действия по аресту крупных российских активов в других странах.

Согласно международному праву, вооружённая агрессия является тяжким международным преступлением, ответственность за которое полностью ложится на государство-агрессора. Непосредственным и конкретным основанием реализации ответственности России и получения от неё соответствующей компенсации должна стать подготовленная Украинским государством консолидированная претензия к России, подкреплённая индивидуальными исками пострадавших граждан и бизнеса. Это позволит системно изложить доказательства самого факта совершения Россией вооружённой агрессии против Украины и расчёты размера компенсации за её последствия.

К большому сожалению, предыдущая власть не уделяла этому вопросу должного внимания. Лишь на пятом году войны Верховная Рада Украины смогла принять закон "Об особенностях государственной политики и обеспечения государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

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В Законе было определено, что ответственность за материальный или нематериальный ущерб, нанесённый Украине в результате вооружённой агрессии, возлагается на РФ в соответствии с принципами международного права, а часть четвертая его статьи 6 обязала Кабинет Министров принять "необходимые меры для образования межведомственного органа с целью подготовки консолидированной претензии Украины к Российской федерации, по реализации её международно-правовой ответственности за вооружённую агрессию против Украины".

Однако Кабинет Министров, вместо отдельного государственного органа со специальным координирующим статусом, создал при Правительстве межведомственную комиссию с консультативно-совещательным статусом. В принятом в декабре 2018 года постановлении о её создании вопреки смыслу Закона был явно произвольно и концептуально неверно определён статус комиссии, её полномочия, задачи и направления деятельности. В постановлении отсутствует даже упоминание о механизме обеспечения работы комиссии. О результатах её работы нет никакой информации. И это не случайно, ведь Кабмин создал недееспособный и неработающий орган.

Партия "СИЛА ПРАВА" будет инициировать принятие новоизбранной Верховной Радой Закона "О Национальном агентстве Украины по вопросам преодоления последствий вооружённой агрессии Российской Федерации". Проект такого закона нами уже разработан.

Консолидированная претензия должна стать официальным документом, в котором будет изложена правовая позиция Украины по вопросу ответственности России за вооружённую агрессию. Подготовка такой претензии требует системного упорядочения документов, фактологических материалов, юридического оформления протоколов допросов военнопленных, свидетельств гражданских лиц, постановлений, приговоров и решений украинских судов и т.п.. Иначе говоря, речь идёт о централизованном создании единой доказательной базы, которая должна стать солидной фактической основой для обоснования правовой позиции Украины и её требований к Российской Федерации, как государства-агрессора.

Ключевой частью консолидированной претензии должны стать определение масштабов ущерба, нанесённого вооружённой агрессией Российской Федерации Украинскому государству, обществу и гражданам, и обоснование требований по объёму и формам возмещения убытков, понесённых Украиной вследствие агрессии. Поэтому особое внимание в этом документе должно быть уделено военным преступлениям и преступлениям против человечности, совершенным высшим политическим руководством, военным командованием и личным составом Вооружённых Сил Российской Федерации.

Консолидированная претензия должна быть направлена Российской Федерации в качестве официального документа с сопроводительной дипломатической нотой с видением Украиной мирных процессуальных способов реализации её требований в соответствии со статьёй 33 Устава ООН (непосредственные переговоры, переговоры с участием третьих сторон, международный арбитраж, Международный суд ООН и т.д.).

Если реакция Российской Федерации будет отрицательной (что ожидаемо), Украина будет иметь возможность придать консолидированной претензии к Российской Федерации международный статус путём реализации своего права на её распространение среди членов ООН как официального документа Генеральной Ассамблеи ООН, а также в рамках других международных организаций и форумов. Консолидированная претензия станет мощным инструментом опровержения утверждений российской власти и пропаганды о том, что события на Востоке Украины являются внутренним конфликтом, а не продолжением вооружённой агрессии Российской Федерации, я начавшейся с захвата Крыма. Такая претензия будет оставаться официальным документом, который однозначно зафиксирует правовую позицию Украины и чётко определит её требования к Российской Федерации: как государства-агрессора. Согласно нормам современного международного права: эти требования не имеют срока давности.

Таким образом, реализация консолидированной претензии должна оставаться приоритетом украинской дипломатии с начала её предъявления Российской Федерации и на будущее. Никто не знает, как будут развиваться международные события и как будет меняться соотношение геополитических сил в мире.

Очевидное и неслучайное промедление с подготовкой консолидированной претензии Украины к Российской Федерации подрывает авторитет Украинского государства, поскольку воспринимается украинским обществом и международным сообществом как согласие с последствиями российской агрессии и нежелание добиваться восстановления территориальной целостности страны и возмещения нанесённого российской агрессией ущерба.

Наличие официально оформленной, опубликованной в стране и распространённой в мире консолидированной претензии Украины к Российской Федерации, как государства-агрессора, будет мобилизовать общество, усиливать общественную поддержку власти, её авторитет, обеспечивать единство внешнеполитического курса государства, усилит его позиции в переговорах с Российской Федерацией, западными партнёрами и международными государственными институтами.

Отказ Российской Федерации от рассмотрения консолидированной претензии создаст дополнительную правовую основу для продления и усиления международных санкций, применённых против неё сообществом западных демократий.

Для реализации всех этих усилий в первую очередь нужна профессиональная, сильная, последовательная команда. Среди тех, кто сегодня идёт в Верховную Раду, я такую нашёл – это команда политической партии "СИЛА ПРАВА".

Владимир Василенко,

доктор юридических наук, профессор, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, экс-судья Международного Уголовного Трибунала по бывшей Югославии, экс-представитель Украины в Совете ООН по правам человека

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