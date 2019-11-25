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25 ноября • обновлено в 11:47
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Владимир Омелян: задайте острый вопрос экс-министру

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Гостем программы "Острый вопрос" на ObozTV в понедельник, 25 ноября, станет министр инфраструктуры Украины в 2016-2019 гг. Владимир Омелян.

Во время шоу-допроса ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора, а темы выбирают зрители ObozTV и читатели OBOZREVATEL.

Владимир Омелян: задайте острый вопрос экс-министру

Героями передачи являются известные личности, лидеры общественного мнения и политики. Читатели OBOZREVATEL и зрители ObozTV смогут сами предложить, кого бы они хотели видеть в студии "Острого вопроса", написав об этом в комментариях.

Свои вопросы и предложения следующих гостей оставляйте в комментариях ниже, а также во время прямого эфира на главной странице сайта OBOZREVATEL.

Смотрите эфир с Владимиром Омеляном сегодня в 17:30.

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Автор
Наталья Глазова
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Шевченко Юрий
Шевченко Юрий
З яких об'єктів були перекинуті кошти на Запоріжжя-Маріупіль, щоби відкрити трасу до ЗЕ-форуму?
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Хо Хол
Хо Хол
Шо там с хипеpзaлyпой, пан омелян?
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