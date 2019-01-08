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Визовый режим с Россией: Климкин сделал важное заявление 

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в будущем может быть введен биометрический визовый режим с Российской Федерацией.

Об этом он сказал в эфире "1+1", отметив, что обычный визовый режим для граждан РФ не будет эффективным.

"Если просто ввести визовый режим — этикетки штамповать — он никогда не будет работать. Если визовый режим с Россией — это только биометрический", — отметил он.

Павел Климкин

Павел Климкин

24tv

По словам Климкина, другой режим по определению не будет работать.

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"Сейчас мы смотрим, как работает биометрика, базы данных, не исключено, что и биометрический визовый режим с Россией придет", — добавил министр.

При этом он отметил, что введение биометрического визового режима является серьезным вопросом, к которому надо быть готовым и которое не так легко воплотить.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявлял, что Украина должна ввести визовый режим с Россией из-за ее агрессии на Донбассе и аннексии Крыма.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Павел Климкин
Место
Украина
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Петр Петрович
Петр Петрович
Не ту страну Эстонией назвали, право слово
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Давно пора кацападаль за зпаребриком закрыть и пусть величественно сдыхают сами с ссобой, а то ща по-распаду этих мразей резать начнут налево и направо, так они скоты все к нам ломанутся
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
UaDonetsk Umka, Ну и ...малыш...когда?
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1
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Когда???????Война идёт 5 лет...Наши танковые дивизии безнаказанно бороздят просторы Окраины)))))))))))))))))))
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5
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