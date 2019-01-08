Визовый режим с Россией: Климкин сделал важное заявление 

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в будущем может быть введен биометрический визовый режим с Российской Федерацией.

Об этом он сказал в эфире "1+1", отметив, что обычный визовый режим для граждан РФ не будет эффективным.

"Если просто ввести визовый режим — этикетки штамповать — он никогда не будет работать. Если визовый режим с Россией — это только биометрический", — отметил он.

Павел Климкин 24tv

По словам Климкина, другой режим по определению не будет работать.

"Сейчас мы смотрим, как работает биометрика, базы данных, не исключено, что и биометрический визовый режим с Россией придет", — добавил министр.

При этом он отметил, что введение биометрического визового режима является серьезным вопросом, к которому надо быть готовым и которое не так легко воплотить.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявлял, что Украина должна ввести визовый режим с Россией из-за ее агрессии на Донбассе и аннексии Крыма.