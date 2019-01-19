Визовый режим с Россией: Климкин озвучил важные нюансы

Введение визового режима с Россией обеспечит контроль за теми, кто въезжает в Украину, но если и применять его, то только с биометрическими паспортами.

Такое пояснение дал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает LIGA.net. При этом он подчеркнул, что обычный визовый режим со страной-агрессором не обеспечит необходимого контроля.

"Если и принимать решение о визовом режиме с Россией, то это должен быть только биометрический визовый режим", – подчеркнул он.

"Комментарии"

По его словам, для введения визового режима с РФ необходимо политическое решение и материальная база.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Климкие выступил за введение в Украине двойного гражданства, отметив при этом, что россияне пользоваться таким правом не смогут при условии нынешней агрессии.

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