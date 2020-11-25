Зеленский назначил главу Николаевской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский 25 ноября подписал указ о назначении председателем Николаевской областной государственной администрации Виталия Кима.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента. Глава страны встретился с Кимом и вручил ему служебное удостоверение.

Как отметила пресс-служба ОП, Зеленский пожелал чиновнику вдохновения в должности главы Николаевской ОГА.

В Офисе президента напомнили, что Ким родился в 1981 году в Николаеве. Он специалист по экономике, окончил Украинский государственный морской технический университет имени адмирала Макарова. Много лет работал в бизнесе, возглавлял ряд частных предприятий.

Напомним, правительство утвердило кандидатуру Кима на эту должность 11 ноября.

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