Зеленский назначил главу Николаевской ОГА
Новый глава ОГА с 1998 года занимался предпринимательством
В ходе президентских и парламентских выборов он работал в Николаевском областном избирательном штабе "Слуги народа", в ходе местных выборов – руководил штабом
Президент Украины Владимир Зеленский 25 ноября подписал указ о назначении председателем Николаевской областной государственной администрации Виталия Кима.
Об этом сообщается на сайте Офиса президента. Глава страны встретился с Кимом и вручил ему служебное удостоверение.
Как отметила пресс-служба ОП, Зеленский пожелал чиновнику вдохновения в должности главы Николаевской ОГА.
В Офисе президента напомнили, что Ким родился в 1981 году в Николаеве. Он специалист по экономике, окончил Украинский государственный морской технический университет имени адмирала Макарова. Много лет работал в бизнесе, возглавлял ряд частных предприятий.
Напомним, правительство утвердило кандидатуру Кима на эту должность 11 ноября.
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