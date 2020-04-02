Виновные в срыве программы питания армии должны ответить - Порошенко

Чиновники, которые фактически сорвали программу питания в Вооруженных Силах Украины, должны за это ответить. То, что Верховная Рада была вынуждена принимать соответствующий закон и спасать систему обеспечения армии – ненормально, и свидетельствует об абсолютной некомпетентности власти. Об этом заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в интервью для ряда украинских телеканалов.

Петр Порошенко

"После того, как мы построили армию, запустили в большей половине боевых бригад новую систему питания, некомпетентные люди не объявили тендеры, не заключили контракты, не ввели необходимые штатные единицы, не обеспечили необходимые пищевые позиции – и сейчас пытаются нагрузить поставщиков, которые были еще во времена нашей команды, чтобы они продолжили выполнять свои обязанности", – отметил Порошенко.

Он убежден, что попытка решить проблему, к которой прибегли власти, крайне унизительна.

"Хорошо, не запускаете новые реформы. Но сорвать программу питания украинских воинов и еще и предложить унизительное "Друзья, кто что может, может вы передадите на бесплатной основе, чтобы кормить армию"? Кто не кормит свою армию, гарантированно будет кормить чужую. И это же ситуация так складывается не только с воинским питанием. Поэтому безусловно, мы поддержали данный законопроект, потому что это защита армии. Но кто будет привлечен к ответственности за это?", – сказал Порошенко.

По мнению пятого президента, ни государство, ни ее армия не могут быть местом для экспериментов.

"Мы не можем допустить, чтобы над Украиной, а особенно над ее Вооруженными Силами проводили такие эксперименты, которые оставляют украинских воинов голодными. Такую я принял армию. Не было еды, голодные, раздетые, разутые, без вооружения, без боеприпасов, без опыта, без сотрудничества с НАТО, без ничего. Но разрушить то, что мы построили?! За это должны понести ответственность виновные", – убежден Порошенко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Порошенко жестко раскритиковал правительственные изменения в бюджет : политик настаивает на снижении на время карантина высоких зарплат для всех, кроме военнослужащих и медиков.

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