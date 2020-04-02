Главная Новости
2 апреля • обновлено в 09:50
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Виновные в срыве программы питания армии должны ответить - Порошенко

461
Читать материал на украинском

Чиновники, которые фактически сорвали программу питания в Вооруженных Силах Украины, должны за это ответить. То, что Верховная Рада была вынуждена принимать соответствующий закон и спасать систему обеспечения армии – ненормально, и свидетельствует об абсолютной некомпетентности власти. Об этом заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в интервью для ряда украинских телеканалов.

Петр Порошенко

Петр Порошенко

"После того, как мы построили армию, запустили в большей половине боевых бригад новую систему питания, некомпетентные люди не объявили тендеры, не заключили контракты, не ввели необходимые штатные единицы, не обеспечили необходимые пищевые позиции – и сейчас пытаются нагрузить поставщиков, которые были еще во времена нашей команды, чтобы они продолжили выполнять свои обязанности", – отметил Порошенко.

Он убежден, что попытка решить проблему, к которой прибегли власти, крайне унизительна.

"Хорошо, не запускаете новые реформы. Но сорвать программу питания украинских воинов и еще и предложить унизительное "Друзья, кто что может, может вы передадите на бесплатной основе, чтобы кормить армию"? Кто не кормит свою армию, гарантированно будет кормить чужую. И это же ситуация так складывается не только с воинским питанием. Поэтому безусловно, мы поддержали данный законопроект, потому что это защита армии. Но кто будет привлечен к ответственности за это?", – сказал Порошенко.

По мнению пятого президента, ни государство, ни ее армия не могут быть местом для экспериментов.

"Мы не можем допустить, чтобы над Украиной, а особенно над ее Вооруженными Силами проводили такие эксперименты, которые оставляют украинских воинов голодными. Такую я принял армию. Не было еды, голодные, раздетые, разутые, без вооружения, без боеприпасов, без опыта, без сотрудничества с НАТО, без ничего. Но разрушить то, что мы построили?! За это должны понести ответственность виновные", – убежден Порошенко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Порошенко жестко раскритиковал правительственные изменения в бюджет : политик настаивает на снижении на время карантина высоких зарплат для всех, кроме военнослужащих и медиков.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Теги
армия Вооруженные силы Украины питание
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
1
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
зачем этот скот кормить?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Политика

Коронавирус. Самое важное

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги