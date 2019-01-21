Вернуть Донбасс Украине: генерал СБУ раскрыл хитрость Кремля

Россия не оставляет надежд вернуть в состав Украины оккупированные районы Донбасса на собственных условиях. Кремль видит в этом едва ли не единственную возможность влиять на будущее Украины.

Такое мнение высказал экс-заместитель главы СБУ, генерал-майор Виктор Ягун в интервью сайту "Апостроф". Он отметил, что ОРДЛО, в случае возвращения, станет действенным орудием воздействия в руках РФ.

Генерал считает, что Кремль допустил на Донбассе ту же ошибку, что и ранее в Приднестровье.

"В Молдове проблема Приднестровья существует уже более четверти века. Но она не имеет того влияния, которое Россия, возможно, хотела бы иметь. Она допустила ту же ошибку, что и в Украине: граждан, у которых была возможность политически влиять на жизнь страны в нужном Москве русле, просто отрезали от политической жизни государства. И все пошло в противоположном от нужного Кремлю направления", - рассказал Ягун.

"Так же и с Украиной: пророссийски настроенное население отрезано от возможности сейчас влиять на украинскую политику. Россия понимает, что этот фактор значительно уменьшил ее влияние на украинскую политику. И если с Крымом понятна ситуация, то по ОРДЛО они понимают - это территория должна не просто войти в состав Украины, но и оказывать значительное влияние на украинскую политику", - объяснил он.

Как подчеркнул генерал СБУ, реинтеграция Донбасса – единственная возможность "вернуть голоса для пророссийских политиков в Украине, увеличить количество пророссийского избирательного электората и, таким образом, влиять на будущее Украины".

marker.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский журналист Роман Цимбалюк предположил, что война, развязанная Россией на Донбассе, может затянуться на десятилетия или же закончится тогда, когда страна-агрессор полностью разграбит оккупированный регион.

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