Верховный Суд не увидел нарушений в опросе Зеленского.

Верховный Суд не увидел нарушений и скрытой агитации во всеукраинском опросе, который инициировал президент Украины Владимир Зеленский параллельно с голосованием на местных выборах.

О решении суда, заседание которого состоялось 24 октября, сообщила народный депутат VII-VIII созывов Наталья Новак на своей странице в Facebook.

"Мы обратились с иском в Верховный Суд о признании действий президента противоправными и обязать его воздержаться от действий, связанных с опросом. Но, к сожалению, Верховный Суд и Большая Палата ВС отказали нам в удовлетворении наших исковых требований и требований апелляционной жалобы", – написала Новак.

По ее словам, суд не увидел никаких нарушений в действиях президента при объявлении им опроса, не нашел скрытой агитации за определенную политическую силу, поскольку "очень трудно отделить скрытую агитацию от вполне искренних политических намерений и обычной информации об опросе".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Офисе президента Украины заявили что опрос Зеленского не будет иметь юридических последствий, а станет лишь одним из "инструментов демократии". По мнению ОП, такая анкета позволит украинцам высказаться о том, что важно для нашего общества без "вмешательства ангажированных экспертов и политиков, склонных к манипуляциям".