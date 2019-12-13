Судебная реформа Зеленского приведет к коллапсу? О чем предупредила Украину Венецианская комиссия

Венецианская комиссия раскритиковала судебную реформу президента Украины Владимира Зеленского в части сокращения количества судей. Они уверены, что если этот процесс не отменить, то Верховный Суд окажется под давлением парламента, и его работа застопорится.

С этим согласны и эксперты, которые считают, что если к рекомендациям комиссии не прислушаться, то Верховный Суд не ожидает ничего хорошего.

О том, что не так с реформой Зеленского и как нужно выходить из ситуации - разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

Согласно реформе, количество судей Верховного Суда должны сократить вдвое - до 100 человек;

Венецианская комиссия рекомендует этого не делать;

По подсчетам, на то, чтобы справиться с нынешними делами (а их почти 80 тысяч), двум сотням судей нужен год. И это если новые дела они брать не будут (их в день поступает около 350);

Эксперты уверены, что прислушаться к рекомендациям комиссии необходимо, иначе судебная система "встанет";

Также стоит проработать альтернативу от комиссии о возможности исключения из ВС отдельных судей, которых отсеет Общественный совет добропорядочности.

Что не так с реформой по мнению комиссии

Сразу стоит отметить, что в общем и целом Венецианская комиссия поддержала судебную реформу и изменения в системе оценивает позитивно. Например, они одобрили привлечение международных экспертов к отбору людей в Высшую квалификационную комиссию судей. Однако вопросы, касающиеся Верховного Суда, подверглись критике.

Так, Венецианская комиссия сообщила, что нельзя сейчас проводить повторный конкурсный отбор и сокращать количество судей, ведь их избрали всего два года назад. По их мнению, это может создать впечатление у общества, что каждая новая власть может менять судебную систему под себя. Кроме того, частые смены судебной власти повлекли бы за собой зависимость судей от правления, ведь им могли бы угрожать увольнениями.

Венецианская комиссия Ideologs.com

Второй аспект - Верховному Суду и сейчас хватает работы, а если сократить их количество вдвое, то его работа и вовсе может остановиться. По словам эксперта Центра политико-правовых реформ Романа Куйбиды, если нынешнему составу ВС перестать поручать новые дела и дать заняться накопившимися, то на их решение уйдет около года.

- Это достаточно большое количество дел. Мы даже проводили расчеты – чтобы разгрузить то, что сейчас есть, нужен примерно год. И это при нынешнем количестве судей. Поэтому возможны негативные последствия, если это положение будет имплементировано в жизнь. [...] Ситуация с задержанием разумных сроков рассмотрения не слишком хорошая сейчас и может быть обострена в случае сокращения, - предостерег эксперт в комментарии OBOZREVATEL.

Такого же мнения и экс-глава Верховного Суда Украины Василий Онопенко. Он назвал эту часть реформы примитивной и упрощенной.

- Я считаю, что это не реформа - просто сократить ВС в два раза. Это упрощенный подход. Реформа должна заключаться в том, чтобы проанализировать не только количество дел, но и то, каковы категории дел, должны ли их рассматривать по направлениям. Вот тут надо посмотреть, какие нагрузки. Может, надо было в пределах этого количества судей изменять количество судей по направлениям. А просто сократить… Ну сократят, в два раза увеличится количество дел на судью, - поделился с OBOZREVATEL Онопенко.

Начинать же реформу необходимо с местных судов, где "варится правосудие", считает Онопенко. А от предлагаемых изменений попросту будет страдать оперативность и качество рассмотрения дел.

Верховный Суд

Какая есть альтернатива массовому сокращению?

Именно к такому выводу пришла и Венецианская комиссия - сначала разобраться с судами первой и апелляционной инстанций, где сейчас есть немало свободных рабочих мест. Затем следует рассмотреть закон, который отфильтрует дела, попадающие на рассмотрение Верховного Суда, а уже потом можно что-то решать в вопросе количества судей.

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Роман Куйбида считает такие итоги верными, так как предлагаемый сейчас вариант "ставит телегу впереди лошади". Тем не менее, четко прогнозировать, прислушаются ли у Зеленского к рекомендациям комиссии, пока сложно.

- Реформы в Верховном Суде будут проведены. Каким образом, это будет зависеть от законодательных инициатив, но будет ли изменена последовательность действий - трудно сказать, - рассказал Куйбида.

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Кроме того, в качестве альтернативы инициативе президента, Венецианская комиссия предложила другую систему сокращения судей. Тех, кто попали в ВС, но получили негативную характеристику от Общественного совета добропорядочности, можно проверить повторно (к слову, таких судей 44). Однако по словам того же Куйбиды, в рамках действующего законодательства такой вариант работать не может. Тем не менее, он не отрицает, что специально под него могут проработать необходимые нормы.

Сейчас закон принят парламентом и уже подписан президентом Зеленским. Остается наблюдать за тем, прислушается ли власть к рекомендациям Венецианской комиссии или же рискнет, фактически остановив один из важных компонентов судебной системы.

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