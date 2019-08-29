Верховная Рада выбрала нового генпрокурора

Верховная Рада Украины в четверг, 29 августа, проголосовала за назначение Руслана Рябошапки на должность генерального прокуратура Украины.

Первое заседание парламента транслировалось в сети. "За" проголосовали 312 депутатов.

Во время выступления перед нардепами он подчеркнул, что ГПУ должна стать центральным органом для реализации государственной политики в сфере борьбы с преступностью.

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Результаты голосования Скрин видеотрансляции

"Генеральная прокуратура не должна ругаться или конфликтовать с другими правоохранительными органами. Генпрокуратура должна их координировать и направлять", – подчеркнул он.

Руслан Рябошапка Пресс-служба Офиса президента

Отметим, Рябошапка (родился 14 октября 1976 года в Одесской области) был заместителем главы Офиса президента. Отвечал за правовой блок и отношения президента с судами.

Кроме того, Рябошапка был главным специалистом по правоохранительной и антикоррупционной политике в штабе Зеленского.

23 июля глава Украины Владимир Зеленский заявил, что рассматривает его кандидатуру на должность генерального прокурора.

Назначение Рябошапки Telegram-канал партии "Слуга народа"

Известно, что новый глава ГПУ закончил Международный Соломонов университет по специальности "Правоведение".

Трудовую деятельность начал в 1998 году в Министерстве юстиции Украины. Сначала он был главным консультантом, а затем работал на руководящих должностях.

В 2010 году перешел в Секретариат Кабинета министров. С 2013 года Рябошапка занимался анализом антикоррупционной политики в общественной организации "Transparency International Украина". В 2014-м стал заместителем министра юстиции в правительстве Арсения Яценюка.

В 2016 году перешел на работу в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции. Ушел с должности члена НАПКа в июне 2017 года.

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