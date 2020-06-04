Верховная Рада назначает новых министров: онлайн из парламента

Верховная Рада Украины на заседании 4 июня приступила к рассмотрению вопроса назначения новых членов Кабинета министров.

Так, будут рассмотрены кандидатуры на должности министра культуры, министра экологии и вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Верховная Рада

На должность министра культуры претендует народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Ткаченко, на должность министра экологии и природных ресурсов – заместитель министра в Минэкоэнерго Роман Абрамовский.

Также Рада уволила Вадима Пристайко з должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, назначив на эту должность Ольгу Стефанишину.

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