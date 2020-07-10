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Верховная Рада 13 июля соберется на внеочередное заседание

Юрий Сергиенко
Политика
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Парламент в понедельник проведет внеочередное заседание

Парламент в понедельник проведет внеочередное заседание. Фото day.kyiv.ua.

В понедельник, 13 июля, состоится внеочередное заседание Верховной Рады Украины.

Об этом в эфире программы "Свобода Слова Савика Шустера" заявил народный депутат от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус. Он уточнил, что начнется заседание в 14:00.

"В понедельник планируется внеочередное заседание на 14:00", – сказал нардеп.

Он добавил, что на нем планируется рассмотрение энергетических вопросов.

"Там будут два законопроекта, которые относятся к сфере ведения нашего комитета", – уточнил Герус.

В свою очередь другой "слуга народа" Александр Качура в своем Telegram-канале уточнил, что на повестке дня также будут президентские законопроекты, а вечером на заседании фракции рассмотрят кадровые вопросы.

Telegram Александра Качуры

Telegram Александра Качуры

Как сообщал OBOZREVATEL, по распоряжению Офиса Президента народные депутаты Украины инициировали проведение внеочередного заседания ВР, которое необходимо для принятия законопроекта № 3658, предполагающего сокращение зеленых тарифов и решение проблем сектора возобновляемой энергетики.

УкраинаСвобода слова Савика ШустераВерховная Рада УкраиныАлександр КачураАндрей ГерусСавик Шустер
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