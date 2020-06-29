Генпрокурор Ирина Венедиктова "задним числом" оформила постановление, которым вроде бы поручила другому прокурору вручить подозрение пятом Президенту. Об этом пишет адвокат Порошенко Игорь Головань. При этом, отмечает адвокат, Венедиктова и ее подчиненные сначала доказывали, что такое постановление не нужно. А потом постановление странным образом появилось в материалах дела, однако с грубыми ошибками.

"10 июня я написал пост о том, что Генеральный прокурор Венедиктова нарушила нормы 110 УПК и не оформила постановлением процессуальное решение поручить осуществление сообщение о подозрении народному депутату Украины, Пятому Президенту Украины Петру Порошенко.

Нахал с прокурорским удостоверением, прервал допрос Петра Порошенко в качестве свидетеля, имел при себе только не предусмотренную законом бумажку "поручение", то есть не имел никаких полномочий. Никакого сообщения о подозрении осуществлено не было ", - напомнил Игорь Головань.

Он также отметил, что во время встречи в кабинете Венедиктов "вся прокурорская рать" пыталась убедить адвокатов Порошенко, что ни одного постановления было не нужно.

"Пусть попробуют отрицать, все ходы записаны", - отмечает Головань.

Он также сообщил, что соответствующее "постановление" странным образом все же появилось в деле.

"Однако позже" проффесионалы "перечитали кодекс. И постановление волшебным образом появилось в приложениях к ходатайству о применении к Петру Порошенко меры пресечения – содержание под стражей", – отметил Головань.

"Однако генеральный шулер оказалась неспособной даже качественно фальсифицировать документ.

Вероятно, в результате спешки в тексте поддельной постановления появились статьи УПК (109 и 382), которые были закрыты еще 25 мая!

Генеральный прокурор не только некомпетентный, но и пытается скрыть некомпетентность фальсификациями.

Не основание ли это для немедленной отставки?", – пишет Игорь Головань.

Венедиктова фальсифицирует документы с грубыми ошибками, – адвокат Порошенко

Венедиктова фальсифицирует документы с грубыми ошибками, – адвокат Порошенко

Венедиктова фальсифицирует документы с грубыми ошибками, – адвокат Порошенко

Венедиктова фальсифицирует документы с грубыми ошибками, – адвокат Порошенко

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