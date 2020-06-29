Венедиктова фальсифицирует документы с грубыми ошибками, – адвокат Порошенко
Ирина Венедиктова.
Генпрокурор Ирина Венедиктова "задним числом" оформила постановление, которым вроде бы поручила другому прокурору вручить подозрение пятом Президенту. Об этом пишет адвокат Порошенко Игорь Головань. При этом, отмечает адвокат, Венедиктова и ее подчиненные сначала доказывали, что такое постановление не нужно. А потом постановление странным образом появилось в материалах дела, однако с грубыми ошибками.
"10 июня я написал пост о том, что Генеральный прокурор Венедиктова нарушила нормы 110 УПК и не оформила постановлением процессуальное решение поручить осуществление сообщение о подозрении народному депутату Украины, Пятому Президенту Украины Петру Порошенко.
Нахал с прокурорским удостоверением, прервал допрос Петра Порошенко в качестве свидетеля, имел при себе только не предусмотренную законом бумажку "поручение", то есть не имел никаких полномочий. Никакого сообщения о подозрении осуществлено не было ", - напомнил Игорь Головань.
Он также отметил, что во время встречи в кабинете Венедиктов "вся прокурорская рать" пыталась убедить адвокатов Порошенко, что ни одного постановления было не нужно.
"Пусть попробуют отрицать, все ходы записаны", - отмечает Головань.
Он также сообщил, что соответствующее "постановление" странным образом все же появилось в деле.
"Однако позже" проффесионалы "перечитали кодекс. И постановление волшебным образом появилось в приложениях к ходатайству о применении к Петру Порошенко меры пресечения – содержание под стражей", – отметил Головань.
"Однако генеральный шулер оказалась неспособной даже качественно фальсифицировать документ.
Вероятно, в результате спешки в тексте поддельной постановления появились статьи УПК (109 и 382), которые были закрыты еще 25 мая!
Генеральный прокурор не только некомпетентный, но и пытается скрыть некомпетентность фальсификациями.
Не основание ли это для немедленной отставки?", – пишет Игорь Головань.
Венедиктова фальсифицирует документы с грубыми ошибками, – адвокат Порошенко
Венедиктова фальсифицирует документы с грубыми ошибками, – адвокат Порошенко
Венедиктова фальсифицирует документы с грубыми ошибками, – адвокат Порошенко
Венедиктова фальсифицирует документы с грубыми ошибками, – адвокат Порошенко
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