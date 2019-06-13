"Ваши псы разрывали меня!" Мосейчук вновь "взорвалась" в прямом эфире

Украинская журналистка и ведущая Наталья Мосейчук "взорвалась" в прямом эфире политического ток-шоу "Право на владу".

Свою резкую позицию касательно, в частности, давления на журналистов, она высказала после выступления кандидатки в народные депутаты от партии пятого президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" Софии Фединой.

"Я призываю вас, потому что ваши проценты на выборах будут зависеть от того, что вы говорите, простите, ртом, я вас очень прошу, не говорить нечисть, не говорить "табуретки" на зеленых, или как вы их там называете, не посылайте кого-то выезжать из страны, потому что это наша страна и никто только по вашему приказанию отсюда не уедет!" – сказала Мосейчук.

"Я это все на себе испытала за последние эфиры перед президентскими выборами, когда боты посылали меня, когда мне рассказывали, куда я должна была уехать, что я должна была намазать на хлеб, хотя я этого не говорила. Это были спущены ваши псы, которые просто разрывали меня как журналиста!" – продолжила она.

"Вы готовы пригласить предателей-журналистов в Украине, которые выполнят любой заказ власти. И вы никогда не будете уважать журналистов, которые могут дать вам по зубам" – подытожила Мосейчук.

Наталья Мосейчук Скрин видео

Напомним, в прямом эфире София Федина призвала главу государства Владимира Зеленского уйти в отставку за нарушения закона.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Наталья Мосейчук устроила словесную перепалку во время одного с эфиров с коллегой Яниной Соколовой. Вскоре ведущая 1+1 пояснила свою позицию.

После этого Мосейчук попала в новый скандал. В очередном эфире "Право на владу" она также не сдержала эмоций и назвала "ботами" пользователей Facebook.

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