Антикоррупционный суд в Украине: найдена "идеальная формула"

Найдена оптимальная формула, которая решит вопрос со скандальной поправкой о полномочиях общественного совета международных экспертов к законопроекту об Антикоррупционном суде.

В комментарии OBOZREVATEL один из соавторов законопроекта Георгий Вашадзе заявил, что уже найдена оптимальная формула, которая поможет решить вопрос, какие же полномочия получит общественный совет международных экспертов при подборе кандидатов на пост судей.

"Формула, которую мы придумали, я думаю, что полностью удовлетворит всех, и самое главное, она проходит три теста: соответствие с Конституцией, соответствие с Венецианской комиссией и доверие к Антикоррупционному суду. Три голоса из шести нужно со стороны международных экспертов для того, чтобы, когда есть вопросы к кандидату в судьи, чтобы он продолжил участие в конкурсе. Это больше чем кто-то думал. Будет 6 международных экспертов, и 50% из них должны быть обязательно "за" кандидата", – рассказал Вашадзе.

По его словам, как раньше было инициировано, могло хватить только голоса одного из трех.

"Институционально все сделано в этом законе для того, чтобы реально создать независимый Антикоррупционный суд", – отметил Вашадзе.

Как сказал соавтор законопроекта, он даже не допускает мысли, что депутаты не проголосую закон, и надеется, что президент Петр Порошенко сумеет убедить парламентариев.

"Я думаю, что да. Многие сейчас говорят, что Антикоррупционный суд – это панацея и все такое. Это история, это исторический факт. Нигде в мире, я могу как международный эксперт сказать, который участвует в этих вопросах во многих странах, нигде, и тем более в нашем регионе, нигде такого прецедента не было", – считает Вашадзе.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, пока не ясно, есть ли голоса в Верховной Раде Украины за создание Антикоррупционного суда.

Онлайн-трансляцию обсуждения и голосования за законопроект об Антикоррупционном суде можно тут.