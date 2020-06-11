Вакарчук сложил мандат нардепа: первое заявление

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук 11 июня объявил об уходе из Верховной Рады Украины.

Об этом он сообщил на брифинге в Мариинском парке Киева (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По данным LB.ua, Вакарчук собирается сохранить членство в "Голосе".

По словам источников, решение сложить депутатский мандат было обусловлено совпадением ряда факторов. В частности, в партии был конфликт вокруг отставки министра внутренних дел Арсена Авакова. Вакарчук отказался подписывать проект постановления за отставку министра.

Кроме того, после избрания Киры Рудык главой партии, Вакарчук якобы практически полностью отстранился от участия в парламентской и партийной жизни.

"Он всячески подчеркивал, что является обычным членом команды, и это – новация. Но, как мы видим, у такого подхода есть и негативные последствия", – рассказал один из депутатов.

В партии также связывают решение Вакарчука с приближением местных выборов. "Часть наших полагают, что "Голосу" необходимо более жесткое позиционирование, и позиции Славы этому препятствуют", – добавил источник.

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