"Власть хочет попасть на ТВ": Вакарчук раскритиковал переговоры Зеленского по Донбассу

Народный депутат, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук раскритиковал идею проведения встречи лидеров Украины, России, Франции и Германии в "нормандском формате".

"Вы реально думаете, что Путин пойдет на те условия, которые мы хотим?" –заявил он в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" в пятницу, 1 ноября (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В Украине, по его словам, есть два врага: Российская Федерация и слабость украинского государства и экономики.

Святослав Вакарчук Скрин видео

"Мы должны делать страну сильнее и не уступать внешнему врагу", – сказал музыкант и политик.

"А зачем нужна встреча в "нормандском формате"? Мы знаем, с чем конкретно туда идем?" – спросил он, обращаясь к команде президента Украины Владимира Зеленского.

"Такое впечатление, что новая власть хочет просто попасть на ТВ. Минские договоренности мертвые, они уже сработали в 2015-м", – добавил депутат.

По мнению Вакарчука, этот формат, как и минский, – это "план предшественников".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Святослав Вакарчук заявил, что временная специальная комиссия в Верховной Раде по вопросам восстановления территориальной целостности Украины должна присоединиться к созданию дорожной карты по решению конфликта на Донбассе.

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