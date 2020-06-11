Вакарчук намекнул на возможное участие в выборах мера Киева или Льовова

После досрочного сложения депутатских полномочий Святослав Вакарчук заявил, что партия "Голос" на съезде должна рассмотреть вопрос возможного его участия на местных выборах.

Об этом он сказал во время брифинга в Мариинском парке столицы 11 июня (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Вы знаете, что самая главная черта любого политика, – и неважно, новый это или старый политик, – сделать так, чтобы интерес к его политической силе увеличился. Все, что я буду делать – будет направлено на это", – попытался Вакарчук уйти от ответа на вопрос о баллотировании, например, в мэры Киева или Львова.

Святослав Вакарчук

В то же время добавил, что у "Голоса" есть установившийся план, а также руководство партии, политсовет и съезд представителей. Именно на последнем, подчеркнул политик, и будут представлены все кандидаты на местных выборах.

"Они будут интересны – некоторые ожидаемые, некоторые совсем неожиданные, но все будут вести нашу партию вперед", – сказал Вакарчук.

Как писал OBOZREVATEL, Святослав Вакарчук заявил о сложении мандата нардепа. В то же время он решил сохранить членство в партии "Голос".

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