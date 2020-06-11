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11 июня • обновлено в 14:58
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Вакарчук намекнул на возможное участие в выборах мера Киева или Льовова

1.1т
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После досрочного сложения депутатских полномочий Святослав Вакарчук заявил, что партия "Голос" на съезде должна рассмотреть вопрос возможного его участия на местных выборах.

Об этом он сказал во время брифинга в Мариинском парке столицы 11 июня (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Вы знаете, что самая главная черта любого политика, – и неважно, новый это или старый политик, – сделать так, чтобы интерес к его политической силе увеличился. Все, что я буду делать – будет направлено на это", – попытался Вакарчук уйти от ответа на вопрос о баллотировании, например, в мэры Киева или Львова.

Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук

В то же время добавил, что у "Голоса" есть установившийся план, а также руководство партии, политсовет и съезд представителей. Именно на последнем, подчеркнул политик, и будут представлены все кандидаты на местных выборах.

"Они будут интересны – некоторые ожидаемые, некоторые совсем неожиданные, но все будут вести нашу партию вперед", – сказал Вакарчук.

Как писал OBOZREVATEL, Святослав Вакарчук заявил о сложении мандата нардепа. В то же время он решил сохранить членство в партии "Голос".

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Местные выборы в Украине
Персона
Святослав Вакарчук
Место
Украина
Тег
Интернет-партия Украины
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