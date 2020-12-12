В Запорожье депутаты подрались во время голосования за главу облсовета

В Запорожье во время избрания председателя областного совета, которое продолжалось до ночи субботы, 12 декабря, произошли драки между депутатами.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", в рамках первой сессии Запорожского облсовета должно было пройти голосование за нового главу в тайном режиме.

На эту должность были выдвинуты две кандидатуры – нынешний глава Запорожской облгосадминистрации Виталий Боговин от партии "Слуга народа" и гендиректор ООО "Стройсервис" Геннадий Шевченко от партии "Объединение" мэра города Владимира Буряка.

По словам некоторых депутатов, перед голосованием возникла "негласная коалиция, созданная представителями "Слуги народа", "Оппоблока" и "Батьківщини", которые пытались избрать председателем облсовета Боговина".

Однако кандидатура Боговина набрала 40 голосов при необходимом минимуме в 43 голоса.

Как написал в Facebook депутат Запорожского облсовета от "Европейской солидарности" Игорь Артюшенко, на сессии произошло "нечестное поражение".

"Так, депутаты в бюллетенях ставили не "плюсики" или "галочки", а свои номера! Более того, когда они поняли, что нечестно проиграли... пытались вынести бюллетени из зала. Но им это не удалось. Бюллетени были возвращены", – подчеркнул он.

По словам Артюшенко, на призывы депутатов объявить результаты голосования, они не отреагировали, а счетная комиссия банально сбежала из зала вместе с председателем ОГА.

"В областном совете бывало всякое. Но такого позора еще не было", – добавил представитель "ЕС".

В результате в работе сессии облсовета был объявлен перерыв до 14:00 15 декабря. Депутаты обратились в полицию с требованием дать правовую оценку случившегося и открыть уголовное производство.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 декабря в Одесском облсовете депутаты устроили массовую драку. Они поломали мебель и технику. Также пострадала народный депутат Татьяна Плачкова и сотрудник полиции.

Во время проведения первой сессии Сумского районного совета депутаты также устроили драку.