В Украине вступила в силу отмена неприкосновенности нардепов

С 1 января 2020 года в Украине прекращает действовать неприкосновенность народных депутатов.

Проект №7203 был внесен в Раду 8 созыва пятым президентом Украины Петром Порошенко. 3 сентября 2019 года Верховная Рада утвердила изменения в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности.

В частности, документ исключил положение Конституции о том, что народные депутаты не могут быть без согласия Верховной Рады привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы.

Снятие неприкосновенности с депутатов ТСН

В то же время, согласно новой редакции статьи 80 Конституции Украины, народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Ходатайство о разрешении на задержание, о мере пресечения (содержании под стражей домашний арест), проведение других следственных розыскных действий должны быть согласованы с генеральным прокурором.

Вести досудебное расследование уголовных производств, открытых против народных депутатов, имеют право следователи НАБУ и центрального аппарата ГБР. Запрещается поручать осуществление досудебного расследования уголовного правонарушения, совершенного народным депутатом Украины, другим органам досудебного расследования, кроме Национального антикоррупционного бюро Украины и центрального аппарата Государственного бюро расследований в соответствии с их подследственностью.

Как сообщал OBOZREVATEL, многие эксперты раскритиковали такое нововведение. Так, перед голосованием аналитик Комитета избирателей Украины Денис Рыбачок говорил, что снятие депутатской неприкосновенности даст партии "Слуга народа" рычаги давления на своих же представителей монобольшинства.

"Я уверен, что история со снятием депутатской неприкосновенности была с самого начала направлена не на депутатов оппозиции, а на депутатов "Слуги народа", – предупредил он.

Кроме того, исключенный из фракции "Слуга народа" народный депутат Антон Поляков назвал отмену депутатской неприкосновенности "заменой шила на мыло".

"Это подмена тех обещаний, которые мы давали своим избирателям. Каждого, в том числе и вас, можно привлечь к ответственности – и для этого не нужно разрешение самого генерального прокурора. Т.е. раньше такое разрешение (для депутатов. – Ред.) давала Верховнвя Рада – а сейчас его будет давать генеральный прокурор. Фактически, мы поменяли шило на мыло", – заявил он.

Депутат из фракции "Европейская солидарность", председатель подкомитета по вопросам деятельности органов правопорядка Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Алексеев заверил, что во избежание возможных случаев политических преследований согласие на привлечение народных депутатов к уголовной ответственности после снятия неприкосновенности должен предоставлять Верховный Суд как независимая инстанция, а не единолично генпрокурор.

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