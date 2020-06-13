Главная Новости
13 июня • обновлено в 21:57
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

В Украине восстановят санитарно-эпидемиологическую службу

740
Читать материал на украинском

В Министерстве здравоохранения разработали план по восстановлению санитарно-эпидемиологической службы.

Об этом сообщил глава ведомства Максим Степанов на брифинге в субботу, 13 июня.

"За последние пять лет украинская санитарно-эпидемиологическая служба была развалена. У нас даже перестали выпускать врачей-эпидемиологов. Нам не хватает до 40-50% кадрового обеспечения: врачей-эпидемиологов, вирусологов, лаборантов. Мы исправляем эти ошибки прямо во время эпидемии: привлекаем специалистов, переучиваем их", – сказал он.

Степанов добавил, что служба "будет отвечать тем мировым вызовам, которые на сегодняшний день есть в мире".

Максим Степанов

Максим Степанов

Четвертая студия

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро субботы, 13 июня, в Украине официально подтверждено 30 506 случаев COVID-19. Из них 753 были обнаружены за прошедшие сутки – это рекордный показатель с начала эпидемии.

В Минздраве пояснили, что такая динамика связана именно с ослаблением карантина.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Автор
Кирилл Лютый
Персона
Максим Степанов
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Политика

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 30 506.

    Вылечились: 13 976. Умерли: 880.

  • В мире заболели более 7,8 млн человек, погибли – 430 тысяч.

  • В ВОЗ ответили, передается ли коронавирус через грудное молоко.

  • Израильский медик развеял мифы о "бесполезности" масок для защиты от COVID-19.

  • Вакцина от полиомиелита может помочь при COVID-19: ученые отследили связь.

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги