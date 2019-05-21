В Украине пройдут досрочные выборы в Раду: названа дата

Президент Украины Владимир Зеленский договорился с лидерами фракций Верховной Рады о роспуске парламента и проведении досрочных парламентских выборов.

Об этом на брифинге 21 мая сообщили руководители фракций после консультаций в Администрации президента. Глава государства в ближайшие дни издаст указ о роспуске парламента. Дата досрочных выборов — 21 июля (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Как стало известно OBOZREVATEL, во время встречи была утверждена модель, по которой пройдут выборы: введут чисто пропорциональную систему с закрытыми списками, откуда политические советы смогут удалять кандидатов.

Спикер Андрей Парубий созывает внеочередное заседание ВР 22 мая, на котором парламентарии будут голосовать за изменения в закон о выборах народных депутатов, в частности, отмену мажоритарной составляющей и снижение проходного порога с 5 до 3%.

Зеленский встречается с главами фракций Пресс-служба АП

Зеленский позже пояснил, что главным аргументом для роспуска ВР является очень низкое доверие граждан Украины к этому институту — 4%. Юридическое основание для роспуска — с 2016 года не существовало коалиции.

Ранее, на брифинге после консультаций, Ляшко отметил, что выборы назначат на 21 июля.

Олег Ляшко на брифинге

В свою очередь сопредседатель депутатской группы "Відродження" Виталий Хомутынник сообщил, что Зеленский изменениями в законодательство предложил отменить мажоритарку и снизить проходной барьер до 3%.

Виталий Хомутынник

"Президент предложил изменить закон о выборах народных депутатов и внести некие правки, внести короткий законопроект с несколькими правками. Первая правка — отменить мажоритарную систему. Вторая — снизить проходной барьер до 3%", — рассказал он журналистам.

Глава ВО "Батьківщина" Юлия Тимошенко добавила, что некоторые лидеры фракций высказались на консультациях о незаконном роспуске парламента.

Юлия Тимошенко

"Но я на этой встрече привела правовые основания, что роспуск законный. Не нужно передергивать. Президент имеет право распустить, если нет коалиции. Пытаются трактовать, что коалиция существовала, но она перестала существовать в тот момент, когда фракция Радикальной партии вышла из нее в марте 2016 года", — отметила она.

По словам Тимошенко, после указа президента о роспуске Рады парламент не сможет принимать законы.

"С момента издания указа, согласно ст. 85-й и 90-й Конституции, парламент не может принимать законы, другие решения, а может только пойти на выборы", — добавила она.

Советник президента по юридическим вопросам Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что уже завтра, 22 мая, может состояться внеочередное заседание Рады.

Андрей Богдан

"Там состоится голосование по отмене мажоритарной системы, а также снижение барьера с 5 до 3%", — сказал он.

Президент подписал указ о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных парламентских выборов в Украине на 21 июля.

Зеленский направил обращение Парубию, о чем сообщил в своем Twitter.

"Прошу председателя Верховной Рады Андрея Парубия созвать завтра, 22 мая, внеочередное заседание парламента для внесения изменений в закон о выборах народных депутатов", –написал он, опубликовав письмо.

Заседание парламента было назначено на 12:00 22 мая. Соответствующее распоряжение выдал спикер ВРУ.

Прошу Голову Верховної Ради Андрія Парубія скликати завтра, 22 травня, позачергове засідання парламенту для внесення змін до закону про вибори народних депутатів. pic.twitter.com/7QWouj9PpD — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 21 мая 2019 г.

ТСН

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский запустил процедуру перевыборов без надлежащих на то оснований.

Судя по всему, он нарушил статью 364 Уголовного кодекса Украины — злоупотребление властью или служебным положением. Наказывается арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности.

А если действие повлекло тяжкие последствия — наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет.

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