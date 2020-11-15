В ряде городов Украины проходит второй тур выборов: все детали онлайн. Фото и видео

В воскресенье, 15 ноября, в Украине проходит второй тур местных выборов-2020 – украинцы снова выбирают мэров городов, глав поселковых и сельских советов.

Повторное голосование назначено в Киевской, Волынской, Донецкой, Одесской, Сумской, Херсонской и Хмельницкой областях. В частности жители Сум, Одессы, Луцка, Херсона, Краматорска, Каменец-Подольского и Украинки, что на Киевщине, должны выбрать одного из двух кандидатов, вышедших во второй тур. Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00

OBOZREVATEL ведет текстовую онлайн-трансляцию всех подробностей голосования.

Отметим, что в ряде городов второй тур выборов состоится в следующие воскресенья – 22 и 29 ноября.

Так, 22 ноября выборы пройдут в таких городах: Днепр, Кривой Рог, Славянск, Дрогобыч, Ужгород, Бровары, Бердянск, Полтава, Львов, Ривне, Николаев, Черкассы.

Кроме того, 29 ноября пройдет второй тур выборов мэра Черновцов. Тогда как повторные выборы главы Бориспольской территориальной общины в Киевской области назначены на 31 января 2021 года.

В Луцке во втором туре встретятся советник городского головы Игорь Полищук (партия "За майбутнє", 18 934 голосов, или 32,47% в первом туре) и гендиректор ГП "Волыньстандартметрология", самовыдвиженец Богдан Шиба (7662, или 13,14%).

В Сумах жителям нужно сделать выбор между действующим мэром Александром Лысенко (ВО "Батьківщина", 28 877, или 44,2%) и председателем Сумского райсовета Вадимом Акперовым ("Европейская солидарность", 9609, или 14,71%).

В Одессе за кресло мэра поборются действующий градоначальник Геннадий Труханов (партия "Довіряй справам", 77 518, или 37,54%) и нардеп Николай Скорик ("Оппозиционная платформа – За жизнь", 39 351, или 19,06%).

В Херсоне во втором туре примут участие замглавы парламентского комитета по аграрной и земельной политике (группа "За майбутнє") Игорь Колыхаев (от "Партии Игоря Колыхаева "Нам тут жити!", 22 777 голосов, или 30,75%) и экс-мэр Херсона (2002-2012 года), руководитель Херсонской городской общественной ассоциации строителей и инвесторов "Будинвестсоюз" Владимир Сальдо (от партии "Блок Владимира Сальдо", 12 660, или 17,09%).

В Краматорске в повторном голосовании сойдутся директор по маркетингу и сбыту ПАО "Энергомашспецсталь", самовыдвиженец Александр Гончаренко (19 390, или 48,61%) и действующий мэр, самовыдвиженец Андрей Панковый (15 056, или 37,75%).

В Каменце-Подольском на пост мэра претендуют директор благотворительного фонда "Ми – кам'янчани", самовыдвиженец Владимир Мельниченко (10 048, или 40,47%) и глава Каменец-Подольской городской организации ВО "Свобода" Михаил Поситко (8803, или 35,46%).

Жители Украинки (Киевская обл.) должны сделать выбор между двумя кандидатами, получивших одинаковое количество голосов – Оксаной Кирилюк (от партии "Слуга народа") и Александром Туренко (от партии "Европейская солидарность"), которых 25 октября поддержали по 1233 избирателя (по 17,4%).

Центральная избирательная комиссия Украины утвердила разъяснение подготовки и проведения повторного голосования по выборам депутатов сельского, поселкового, городского совета (до 10 тысяч жителей), сельского, поселкового, городского головы. Соответствующее постановление №436 с изменениями, было принято 29 октября 2020 года.

ЦИК указала на несколько важных положений документа:

решение о назначении повторного голосования сельская, поселковая, городская ТИК должна принять сразу после установления результатов голосования по соответствующим местным выборам;

повторное голосование назначается на воскресенье – в пределах трехнедельного срока после дня принятия решения о его назначении;

для проведения повторного голосования используются формы избирательных документов, утвержденные постановлениями ЦИК (с указанием после названия местных выборов и даты их проведения слов "ПОВТОРНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ" и даты его проведения).

Отмечается, что результаты голосования по второму туру местных выборов должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 20 ноября включительно.

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