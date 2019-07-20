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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/ Новости политики

В Украине наступил "день тишины": что нельзя делать

1.8т Читать материал на украинском

В Украине в субботу, 20 июля, наступил "день тишины" перед внеочередными выборами в Верховную Раду 21 июля.

Так, в этот день, согласно законодательству Украины, запрещена любая предвыборная агитация.

Речь идет о "публикации агитационных материалов в средствах массовой информации, распространении избирательных листовок, расклеивании избирательных плакатов, публичных призывах голосовать за или против кандидатов и распространении политической рекламы".

Выборы в Раду

Выборы в Раду

"Прямий"

Также запрещается проведение массовых акций (собраний, митингов, шествий, демонстраций, пикетов) от имени партии, кандидаты в депутаты от которой зарегистрированы в общегосударственном округе, кандидатов в депутаты, распространение агитационных материалов.

Согласно закону, предвыборные агитационные материалы должны были снять в полночь с пятницы на субботу, которая предшествует дню выборов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 21 июля 2019 года в Украине пройдут внеочередные выборы в Верховную Раду. Дата выборов в Раду была назначена указом президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента.

  • На этих выборах будет действовать смешанная система с мажоритарными округами и закрытыми пропорциональными списками. Проходной барьер для партий, как и прежде, составит 5%.

  • Согласно результатам свежих соцопросов, на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины проходят пять партий: "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Голос" и "Батьківщина".

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Читайте все новости по теме "Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019" на OBOZREVATEL.

Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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Макарский Александр
Макарский Александр
Завтра нерабы в очередной раз проголосуют за евромайбутне! Не стрыбайте на граблях,кастрюлеголовые, як в померанчевые роки и времена гидности! Хотя,история,свидомых ничему не учит..
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Никифоров Константин
Никифоров Константин
Вот , что нужно делвть ! Всем каклам удавиться !
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