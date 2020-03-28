В Украине могут ужесточить карантин, как в Италии и Франции: Аваков назвал условия

Существует вероятность, что карантин в Украине продлят, ужесточат или введут чрезвычайное положение.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ПРО КОРОНАВИРУС

Как заявил в интервью "Бабель" министр внутренних дел Арсен Аваков, в этом вопросе Украина может последовать примеру Франции и Италии, где введены, по сути, полувоенные меры.

Арсен Аваков

"Возможно ли чрезвычайное положение у нас? Да, возможно, когда президент издаст указ, а парламент в течение 48 часов его поддержит", – отметил он.

По словам главы МВД, сейчас чрезвычайное положение стране не нужно, так как хватает инструментов чрезвычайной ситуации.

"Общество, в большинстве своем, реагирует адекватно и будет реагировать еще более адекватно, когда цифры статистики, к сожалению, станут более печальными", – добавил Аваков.

Также он подчеркнул, что во время чрезвычайного положения могут ввести штрафы за выход на улицу без крайней необходимости.

"Если введут чрезвычайное положение, оно ограничит конституционное право на свободу перемещения. После этого должны будут определить размер штрафов, которые будут соотноситься со статьями уголовного кодекса", – сообщил министр.

Ранее OBOZREVATEL писал, в чем разница между чрезвычайной ситуацией и чрезвычайным положением.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram