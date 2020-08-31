В ЦИК ответили, состоятся ли выборы в прифронтовых районах Донбасса

Местные выборы в 18 прифронтовых районах Донецкой и Луганской областей, подконтрольных Украине, на данный момент не могут быть проведены.

Об этом в эфире "Украина 24" сообщил председатель Центризбиркома Украины Олег Диденко. Он отметил, что было обращение в военно-гражданские администрации для получения актуальной информации о ситуации в регионе.

"К нам пришли выводы Донецкой и Луганской областных военно-гражданских администраций, которые подтвердили свои предыдущие (выводы) о невозможности проведения выборов именно в тех громадах, по которым подавалась информация ранее. Они подкреплены протоколами соответствующих совещаний", – сказал Диденко.

По его словам, сейчас существует угроза местному населению, поэтому выборы нельзя проводить.

"ЦИК будет делать все возможное для обеспечения избирательных прав граждан. Если условия изменятся, мы будем соответственно реагировать. Теоретически, до начала избирательного процесса 5 сентября могут возникнуть изменения. Будет сложнее, если они начнутся после начала", – добавил председатель Центризбиркома.

При этом Диденко не исключил, что выборы могут быть отменены и в других громадах, если их проведение будет ставить под угрозу местное население.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 5 сентября ЦИК Украины объявила начало избирательного процесса местных выборов, назначенных на 25 октября 2020 года.

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