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В ТКГ назвали тактические плюсы нового перемирия на Донбассе

Марина Лисничук
Политика
5,9 т.
Перемирие на Донбассе

Гармаш назвал тактические плюсы перемирия на Донбассе.

Перемирье на Донбассе, которое по решению Трехсторонней контактной группы началось с полуночи 27 июля, вряд ли будет длительным и устойчивым.

Однако плюсы для Украины от него все же есть.Такое мнение в эфире телеканала "Украина 24" выразил журналист, представитель переселенцев в политической подгруппе ТКГ Сергей Гармаш.

"Я не сильно верю в то, что перемирие будет длительным и устойчивым, потому что, если бы была политическая воля на прекращение конфликта, оно бы наблюдалось не только в сфере безопасности, но и в политической, гуманитарной подгруппах, где обменивают наших пленных", – отметил он.

По словам Гармаша, по крайней мере в политической подгруппе ТКГ сейчас каких-то подвижек, прорывов и предпосылок к этому он не видит. Поэтому предполагает, что это будет в некоторой степени очередное тактическое перемирие.

"В чем его плюс для Украины… Дай Бог, если оно не сорвется, то все-таки не мы его сорвем. И ответственность будет лежать на той стороне", – отметил Гармаш.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 27 июля, в 00:01 на Донбассе начался так называемый режим перемирия – полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения.

УкраинаМирные переговоры в МинскеПеремирие на ДонбассеВойна на ДонбассеСергей Гармаш
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