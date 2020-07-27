В ТКГ назвали тактические плюсы нового перемирия на Донбассе

Перемирье на Донбассе, которое по решению Трехсторонней контактной группы началось с полуночи 27 июля, вряд ли будет длительным и устойчивым.

Однако плюсы для Украины от него все же есть.Такое мнение в эфире телеканала "Украина 24" выразил журналист, представитель переселенцев в политической подгруппе ТКГ Сергей Гармаш.

"Я не сильно верю в то, что перемирие будет длительным и устойчивым, потому что, если бы была политическая воля на прекращение конфликта, оно бы наблюдалось не только в сфере безопасности, но и в политической, гуманитарной подгруппах, где обменивают наших пленных", – отметил он.

По словам Гармаша, по крайней мере в политической подгруппе ТКГ сейчас каких-то подвижек, прорывов и предпосылок к этому он не видит. Поэтому предполагает, что это будет в некоторой степени очередное тактическое перемирие.

"В чем его плюс для Украины… Дай Бог, если оно не сорвется, то все-таки не мы его сорвем. И ответственность будет лежать на той стороне", – отметил Гармаш.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 27 июля, в 00:01 на Донбассе начался так называемый режим перемирия – полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения.