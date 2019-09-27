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27 сентября • обновлено в 18:57
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"В стиле КВН": психолог оценил поведение Зеленского в США

29.8т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США демонстрировал одновременно большое волнение и желание быть в центре внимания.

Как президент Украины в США выходил из затруднительных ситуаций "в квновском стиле", рассказал в эфире ObozTV психолог Валентин Ким.

"Естественно, Владимир Зеленский испытывает волнение. Я анализировал его поведение во время выступления в ООН. Волнение присутствует, проявляется в следующих признаках – некоторое пошатывание, топтание на месте. Выдает левый локоть, который постоянно отходит как часть фрагментации с жестом незнания. Есть очень четкая артикуляция в выражении лица – оскал, он часто хмурится. Но в комплексе это говорит о том, что человек просто испытывает волнение", – считает Ким.

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По словам эксперта, украинский президент, несмотря на большой успешный опыт публичных выступлений, столкнулся с совершенно новым форматом общения, и волнение в данной ситуации вполне естественно.

"Меня больше заинтересовал несколько иной момент – Зеленский идет в зал заседаний и по ходу дает краткое интервью российским СМИ. Здесь проявляется истинное отношение Зеленского к ситуации, в которую он попал", – подчеркнул он.

Психолог отметил, что Зеленский при общении с прессой, даже российскими пропагандистскими СМИ, чувствует себя "в своей тарелке" и получает удовольствие от того, что отвечает на вопросы.

"У него есть определенные заготовки. Например, его ответ относительно того, давили на него или не давили – это сугубо в квновском стиле, очень быстро, четко, находчиво он сказал, кто на него может давить. Видно было, что это либо очень острая шутка, которая только что родилась, либо хорошо подготовленная", – заявил Ким.

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"Но самое главное, это выдает в нем следующее настроение – ему нравится быть в центре внимания. Несмотря на то, что вопросы ему задают российские СМИ самых пропагандистских каналов, тем не менее, Зеленский в данной ситуации испытывает удовольствие", – добавил он.

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Валентин Ким Владимир Зеленский
Место
США
Тег
Психология
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Тарр Доктор
Тарр Доктор
"находчиво он сказал, кто на него может давить. Видно было, что это либо очень острая шутка" Находчиво. Киднепинг заказывали? ))
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
-Почему часть российской делегации не получила американские визы для поездки на сессию ООН? -Американцы вспомнили слова Медведева, что денег и решили помочь России сэкономить.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
-Зеленский во время пребывания в Нью-Йорке поговорил с Лавровым. -С Лавровым надо не говорить, Лаврова надо запрягать.
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