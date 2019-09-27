"В стиле КВН": психолог оценил поведение Зеленского в США

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США демонстрировал одновременно большое волнение и желание быть в центре внимания.
Как президент Украины в США выходил из затруднительных ситуаций "в квновском стиле", рассказал в эфире ObozTV психолог Валентин Ким.
"Естественно, Владимир Зеленский испытывает волнение. Я анализировал его поведение во время выступления в ООН. Волнение присутствует, проявляется в следующих признаках – некоторое пошатывание, топтание на месте. Выдает левый локоть, который постоянно отходит как часть фрагментации с жестом незнания. Есть очень четкая артикуляция в выражении лица – оскал, он часто хмурится. Но в комплексе это говорит о том, что человек просто испытывает волнение", – считает Ким.
По словам эксперта, украинский президент, несмотря на большой успешный опыт публичных выступлений, столкнулся с совершенно новым форматом общения, и волнение в данной ситуации вполне естественно.
"Меня больше заинтересовал несколько иной момент – Зеленский идет в зал заседаний и по ходу дает краткое интервью российским СМИ. Здесь проявляется истинное отношение Зеленского к ситуации, в которую он попал", – подчеркнул он.
Психолог отметил, что Зеленский при общении с прессой, даже российскими пропагандистскими СМИ, чувствует себя "в своей тарелке" и получает удовольствие от того, что отвечает на вопросы.
"У него есть определенные заготовки. Например, его ответ относительно того, давили на него или не давили – это сугубо в квновском стиле, очень быстро, четко, находчиво он сказал, кто на него может давить. Видно было, что это либо очень острая шутка, которая только что родилась, либо хорошо подготовленная", – заявил Ким.
"Но самое главное, это выдает в нем следующее настроение – ему нравится быть в центре внимания. Несмотря на то, что вопросы ему задают российские СМИ самых пропагандистских каналов, тем не менее, Зеленский в данной ситуации испытывает удовольствие", – добавил он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в США разгорелся грандиозный скандал из-за подозрения Трампа в давлении на Зеленского во время их июльского телефонного разговора. Президент США якобы требовал от главы Украины начать расследование против компании Burisma, которой руководит сын Джо Байдена.
Зеленский заявил, что его разговор с американским лидером, из-за которого разгорелся скандал, является "личным" и "конфиденциальным".
В свою очередь Трамп разрешил публикацию стенограммы разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Демократическая партия США объявила, что инициировала расследование предпосылок процедуры импичмента Трампа из-за возможного давления на Зеленского.
Шоу "Бурчук LIVE" смотрите ежедневно по будням с 15:00 до 17:00 на ObozTV.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал
Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.