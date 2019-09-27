"В стиле КВН": психолог оценил поведение Зеленского в США

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США демонстрировал одновременно большое волнение и желание быть в центре внимания.

Как президент Украины в США выходил из затруднительных ситуаций "в квновском стиле", рассказал в эфире ObozTV психолог Валентин Ким.

"Естественно, Владимир Зеленский испытывает волнение. Я анализировал его поведение во время выступления в ООН. Волнение присутствует, проявляется в следующих признаках – некоторое пошатывание, топтание на месте. Выдает левый локоть, который постоянно отходит как часть фрагментации с жестом незнания. Есть очень четкая артикуляция в выражении лица – оскал, он часто хмурится. Но в комплексе это говорит о том, что человек просто испытывает волнение", – считает Ким.

По словам эксперта, украинский президент, несмотря на большой успешный опыт публичных выступлений, столкнулся с совершенно новым форматом общения, и волнение в данной ситуации вполне естественно.

"Меня больше заинтересовал несколько иной момент – Зеленский идет в зал заседаний и по ходу дает краткое интервью российским СМИ. Здесь проявляется истинное отношение Зеленского к ситуации, в которую он попал", – подчеркнул он.

Психолог отметил, что Зеленский при общении с прессой, даже российскими пропагандистскими СМИ, чувствует себя "в своей тарелке" и получает удовольствие от того, что отвечает на вопросы.

"У него есть определенные заготовки. Например, его ответ относительно того, давили на него или не давили – это сугубо в квновском стиле, очень быстро, четко, находчиво он сказал, кто на него может давить. Видно было, что это либо очень острая шутка, которая только что родилась, либо хорошо подготовленная", – заявил Ким.

"Но самое главное, это выдает в нем следующее настроение – ему нравится быть в центре внимания. Несмотря на то, что вопросы ему задают российские СМИ самых пропагандистских каналов, тем не менее, Зеленский в данной ситуации испытывает удовольствие", – добавил он.

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